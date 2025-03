Amadeus sbarca su Mediaset ad Amici, deroga da Discovery all'esclusiva: l'annuncio della nuova avventura

Svolta ad Amici di Maria De Filippi: Amadeus ha ricevuto una deroga da Warner Bros Discovery che gli consente di partecipare alla trasmissione Mediaset. Amadeus, dunque, insieme a Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario farà parte del trio di giudici nell’edizione 2025 del Serale di Amici, in onda in prima serata su Canale 5 da sabato 22 marzo.

Amadeus giudice ad Amici

La conferma di questo particolare “crossover” è arrivata nel pomeriggio di giovedì 20 marzo da alcuni post social del pubblico che assisteva alle registrazioni della puntata in studio.

Ma già da alcuni giorni si rumoreggiava in merito alla possibile presenza di Amadeus alla corte di Maria De Filippi su Canale 5.

I tre giudici del Serale di Amici 2025: Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio

I segnali, d’altra parte, non mancavano: Amadeus è stato ospite di Amici la domenica pomeriggio e di C’è posta per te il sabato. Ma si ricorda inoltre che lo scorso ottobre Amadeus è stato giudice della gara di canto ad Amici.

Insieme ad Amadeus, ex presentatore e direttore artistico di Sanremo oggi passato dalla Rai alla rete Nove, ci saranno Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, ballerina e coreografa. La possibile presenza di Fedez, anch’essa oggetto di recenti indiscrezioni, sembra allontanarsi.

Come funziona Amici e che ruolo avrà Amadeus

Amadeus, così come Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario dovranno giudicare i 16 allievi del talent show di Maria De Filippi.

Cantanti e ballerini saranno divisi in tre squadre: una sarà guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, un’altra sarà guidata da Emanuel Lo (il compagno di Giorgia) e da Lorella Cuccarini, mentre la terza squadra sarà guidata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Amadeus sul Nove

Sul canale Nove, Amadeus sta ancora cercando la sua collocazione ideale. Aveva lasciato la Rai per “sperimentare”, come aveva raccontato a Repubblica. Amadeus aveva aggiunto di essere alla ricerca di nuovi format per l’access time e per la prima serata. L’addio alla Rai era stato annunciato il 15 aprile 2024.

Il passaggio da Rai a Nove non aveva portato ai risultati sperati: La corrida ha avuto una audience inferiore alle attese e Chissà chi è non avuto per nulla successo.