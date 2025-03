Amadeus e Fedez giudici ad Amici di Maria De Filippi? Le voci sul serale del programma di Mediaset

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si rincorrono le voci sui nuovi giudici di Amici di Maria De Filippi, con i nomi di Amadeus e Fedez che spiccano nella lista dei possibili protagonisti della fase serale del popolare show Mediaset. Il cantante è stato ospite della trasmissione nella puntata di domenica 9 marzo, proprio in qualità di giudice delle esibizioni dei ragazzi di Amici.

Perché si parla di Fedez come nuovo giudice di Amici

La presenza di Fedez in veste di giudice nella puntata di Amici di domenica 9 marzo ha alimentato sui social network i rumors su un possibile ingaggio del cantante come giudice della fase serale dello show Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Molti utenti hanno apprezzato il modo in cui il rapper, già in passato per molti anni giudice di X Factor e recentemente tornato protagonista sulla scena musicale con la sua partecipazione a Sanremo, ha giudicato le esibizioni dei ragazzi che compongono il cast di Amici.

Fonte foto: ANSA

Fedez, che si è classificato quarto al Festival di Sanremo 2025, è stato ospite della puntata di Amici di domenica 9 marzo nelle vesti di giudice.

Le voci su Amadeus nuovo giudice di Amici

Le voci su Fedez nuovo giudice del serale di Amici, riportate anche dall’agenzia Adnkronos, si vanno ad aggiungere alle recenti indiscrezioni sulla possibile presenza come giudice della fase serale dello show Mediaset di Amadeus.

Nei giorni scorsi il Corriere della Sera ha parlato di “accordo a un passo”: a ottobre Amadeus ha presentato il suo libro proprio ad Amici di Maria De Filippi e, successivamente, l’ex direttore artistico e conduttore di Sanremo è stato ospite assieme alla moglie Giovanna Civitillo a C’è posta per te.

In passato, il settimanale Nuovo Tv aveva già ipotizzato Amadeus nel ruolo di giudice al serale di Amici. Gli altri nomi emersi in quell’occasione erano stati quelli di Christian De Sica ed Eleonora Abbagnato.

Per il momento, nessuna notizia sul serale di Amici è stata ufficializzata dalla Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi.

La giuria del serale di Amici 2024

Nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, al serale la giuria era composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffré.

I tre, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero non essere confermati in questo ruolo.