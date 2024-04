Amadeus lascia la Rai, il divorzio è ufficiale: decisivo l'incontro col direttore generale Giampaolo Rossi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È ufficiale il divorzio tra la Rai e Amadeus. È quanto è emerso da un incontro tra il conduttore e il direttore generale di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi, che si appena concluso.

L’incontro tra Amadeus e il dg Rai Giampaolo Rossi

‘La Repubblica’ ha svelato alcuni dettagli sull’incontro andato in scena nella mattinata di lunedì 15 aprile tra Amadeus e il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi. Nel faccia a faccia Amadeus avrebbe comunicato la sua volontà di lasciare la Rai per impegnarsi in nuove sfide professionali e il dg Rossi ne avrebbe preso atto, nonostante gli sforzi fatti da Viale Mazzini per trattenere il conduttore.

Stando a quanto fatto trapelare dall’entourage di Amadeus, l’incontro è stato “cordiale, tra due signori“.

Fonte foto: ANSA

Amadeus lascia la Rai: la decisione è stata comunicata ai vertici di Viale Mazzini

Amadeus dalla Rai al canale Nove di Discovery

La notizia era nell’aria già da alcuni giorni, dal momento che si sono rincorse le indiscrezioni su un imminente passaggio di Amadeus dalla Rai al canale Nove di Discovery.

Stando ad alcune indiscrezioni di stampa, Amadeus potrebbe portare sul canale ‘Nove’ il programma tv ‘I Soliti Ignoti’ (il contratto per i diritti del format è, infatti, in scadenza) e potrebbe condurre anche un altro programma (si parla di un evento musicale).

Il retroscena di Fiorello sul divorzio tra Amadeus e la Rai

Nella puntata di lunedì 15 aprile di ‘Viva Rai2!’, Fiorello aveva svelato un retroscena sulla data dell’ultima apparizione in Rai di Amadeus. Parlando del finale di stagione del suo morning show, previsto il 10 maggio, Fiorello ha detto: “Aspettiamo Jovanotti all’ultima puntata che sarà il 10 maggio“, con anche Amadeus, “e credo che sarà l’ultima cosa che farà in Rai. Potrebbe essere. Ama, ti aspettiamo”.

Già nei giorni scorsi, Fiorello aveva lanciato indizi sull’imminente passaggio di Amadeus al canale ‘Nove’ di Discovery. Giovedì 11 aprile, sempre a ‘Viva Rai2!’, aveva detto a tal proposito: “Ci sarà una dichiarazione Rai: non è facile comunicare quello che devono comunicare. Non posso dire niente perché ci sarà un comunicato Rai”.

Poi, sulle voci su un suo passaggio a Discovery assieme ad Amadeus, Fiorello aveva aggiunto ironicamente: “Tutti che pensano ‘Ma se va via Amadeus, va via anche Fiorello?’, ma non facciamo tutto insieme, poi la Nove mica mi si può permettere: Amadeus se lo prendono, ma a me no”.

La carriera di Amadeus in Rai: da Domenica In a Sanremo

Ecco tutti gli step di Amadeus in Rai:

gennaio 1999: esordio su Rai 2 conducendo Festa di classe;

settembre 1999: sbarca su Rai 1 e conduce Domenica In;

2000: conduce l’ultima edizione di In bocca al lupo;

2000-2002: conduce Quiz Show su Rai 1;

luglio 2022: conduce Azzardo su Rai 2;

da luglio 2022: conduce L’Eredità, ideato da lui stesso con Stefano Santucci, su Rai 1;

2004: conduce la prima edizione del reality Music Farm su Rai 2;

2006: torna a Mediaset;

ottobre 2008: passa di nuovo a Rai 1 e conduce Mezzogiorno in famiglia;

marzo 2010: conduce Cuore di mamma su Rai 2;

settembre 2012: è ancora a Mezzogiorno in famiglia;

giugno 2014: conduce Reazione a catena su Rai 1;

settembre 2014: è ancora a Mezzogiorno in famiglia;

settembre 2015: conduce Stasera tutto è possibile su Rai 2 e la sua settima e ultima edizione di Mezzogiorno in famiglia;

2016: conduce Colors, la seconda stagione di Stasera tutto è possibile, poi Music Quiz;

2017: è l’anno di I soliti ignoti;

2019: viene annunciato come il conduttore della nuova edizione del Festival di Sanremo 2020, con cui trionferà per 5 edizioni fino al 2024;

2023-2024: conduce Affari tuoi, con ottimi ascolti.