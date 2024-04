Amadeus-Rai ai saluti dopo l'offerta di Discovery, retroscena di Fiorello sulla data dell'ultima apparizione

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Amadeus via dalla Rai, le speculazioni sulla presunta partenza per il Nove di Discovery crescono e sono alimentate anche dai retroscena di Fiorello. Sembra che l’investimento sul volto di Sanremo e Affari tuoi si avvicini ai 100 milioni, più del doppio di quanto Discovery avrebbe pianificato per l’arrivo di Fabio Fazio. Intanto Fiorello si sbilancia su quale sarà “l’ultima cosa che [Amadeus] farà in Rai”.

L’offerta del Nove di Discovery per Amadeus in fuga dalla Rai

Non si placano le indiscrezioni su Amadeus via dalla Rai per il Nove di Discovery. L’investimento per l’operazione si aggira intorno ai 100 milioni di euro, 25 milioni a stagione.

La cifra è equiparabile alla stima degli introiti pubblicitari di Sanremo 2024 ed è più del doppio di quanto pianificato per l’arrivo sul Nove di Fabio Fazio.

Fonte foto: ANSA

Il conduttore Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani

Sul canale Nove di Discovery per Amadeus si parla della conduzione di una striscia giornaliera tipo “I Soliti Ignoti” (format per cui il contratto sui diritti ora in Rai è in scadenza) e di un format musicale stile XFactor.

In tasca a Amadeus andrebbe il 10 per cento della cifra totale di 100 milioni, vicina ai compensi percepiti in Rai.

Il retroscena di Fiorello a ‘Viva Rai2!’: “Sarà l’ultima cosa che Amadeus farà in Rai”

Intanto Fiorello a ‘Viva Rai2!’ si sbilancia ancora con un retroscena su Amadeus dopo la dichiarazione di qualche giorno fa su una presunta “dichiarazione Rai” per comunicare quello che “non è facile comunicare”.

Parlando del finale di stagione di ‘Viva Rai2!’ del 10 maggio Fiorello parla ancora della (forse) partenza di Amadeus dalla Rai: “Aspettiamo Jovanotti all’ultima puntata che sarà il 10 maggio”, con anche Amadeus, “e credo che sarà l’ultima cosa che farà in Rai“.

Nella puntata di giovedì 11 aprile Fiorello aveva detto che ci sarebbe stato un “comunicato Rai”, scartando ogni ipotesi sulla propria partenza insieme con Amadeus: “La Nove mica se lo può permettere. Amadeus se lo prendono, ma a me no”.

Ora scherza sui 100 milioni: “Non li guadagnerà lui. Fosse vero, la prima cosa che farebbe con 100 milioni è comprare la città di Sanremo, compresa di Arma di Taggia, per fare i suoi Festival”.

Le parole dell’ex direttore generale Rai sull’arrivo di Amadeus sul Nove di Discovery

L’ex direttore generale Rai Agostino Saccà, che nel 2000 lanciò Amadeus al grande pubblico con ‘In bocca al lupo’, ha commentato le vicende della Tv di Stato e la presunta partenza di Amadeus per il Nove.

“La Rai senza una riforma della governance rischia di tirare le cuoia”, spiega Saccà, “oggi la Tv pubblica è indispensabile più che in passato man mano che cresce il peso della concorrenza”.

“Siamo sull’orlo del burrone“, dice l’ex direttore generale, “e l’uscita di Fazio e di Amadeus mi pare spingano in questa direzione”.

Secondo Saccà una Rai senza risorse significa alimentare il divario tra le famiglie: “Senza un Rai forte sul mercato il gap tra poveri e ricchi è destinato a crescere”.