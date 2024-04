Amadeus lascia la Rai per andare a Discovery? Retroscena di Fiorello, in arrivo un annuncio della tv di Stato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Le voci ormai si rincorrono frenetiche: Amadeus lascia la Rai per andare a Discovery. A ‘Viva Rai2!‘, Fiorello ha rivelato un retroscena su un annuncio imminente in arrivo da viale Mazzini.

Cosa ha detto Fiorello sul futuro di Amadeus

Nella puntata di giovedì 11 aprile di ‘Viva Rai2!’, Fiorello ha detto: “Ci sarà una dichiarazione Rai: non è facile comunicare quello che devono comunicare”. Lo showman ha poi aggiunto: ”Non posso dire niente perché ci sarà un comunicato Rai. Lo stanno preparando, però lo decido io quando uscirà. ‘Amadeus alla prova del Nove?’, ‘Amadeus verso l’addio, raggiungerà Fazio’. Facciamo un sondaggio col pubblico, chi pensa che Amadeus andrà via dalla Rai e approderà su un altro canale?”.

Ancora Fiorello: ”Roberto Sergio è già al terzo comunicato, me li manda per approvazione prima. E tutti che pensano ‘Ma se va via Amadeus, va via anche Fiorello?’, ma non facciamo tutto insieme, poi la Nove mica mi si può permettere: Amadeus se lo prendono, ma a me no”.

Fiorello e Amadeus sono legati da una profonda amicizia. I due hanno condiviso il palco del Teatro Ariston all’ultimo Festival di Sanremo.

La prima rivelazione di Fiorello su Amadeus via dalla Rai

Sempre a ‘Viva Rai2!’, mercoledì 10 aprile, Fiorello aveva detto a proposito dell’addio di Amadeus alla Rai: “Ci sono cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente, ma vi dico solo che Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa…”.

Le ultime sull’addio alla Rai e il passaggio a Nove di Discovery di Amadeus

Stando al ‘Corriere della Sera’, Amadeus avrebbe ormai sciolto gli ultimi dubbi legati al suo futuro: sul canale Nove di Discovery sarebbe atteso da un doppio impegno: potrebbe portare ‘I Soliti Ignoti‘ (il contratto per i diritti del format ora in Rai è in scadenza) e potrebbe condurre anche un altro programma televisivo (un evento musicale).

Dalla Rai, per il momento, non è arrivato alcun commento ufficiale alle indiscrezioni. L’ultima nota su Amadeus risale al 13 marzo, giorno in cui Viale Mazzini ha smentito l’indiscrezione su un accordo già trovato tra Rai e Amadeus per la conduzione dell’edizione 2025 del Festival di Sanremo.