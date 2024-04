Amadeus lascia la Rai e l'ex manager Lucio Presta va all'attacco del conduttore: l'avvertimento sui social

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Alle voci sull’addio di Amadeus alla Rai e il suo approdo sul Nove si aggiungono l’ex manager Lucio Presta e le indiscrezioni sulle motivazioni che avrebbero spinto il conduttore a lasciare la Tv di Stato per il canale Discovery. Fra queste vi sarebbero appunto le ruggini tra Amadeus e Presta, suo ex agente, di cui il conduttore avrebbe chiesto l’allontanamento. Rumor che sembra essere confermato proprio da Lucio Presta un post social, che sembra un avvertimento.

L’avvertimento di Lucio Presta su Amadeus in fuga dalla Rai per il Nove

L’ex manager di Amadeus Lucio Presta lancia l’avvertimento sui social dopo le sempre screscenti voci sulla fuga del conduttore Rai verso il canale Nove di Discovery.

“Mi sa che è giunto il tempo di dire chi e come sono le persone e come si sono svolti i fatti“, ha scritto Presta in un post su X, sembrando confermare i rumor sulle pressioni di Amadeus per allontanare Presta dalla Rai.

“Ho visto tante facce piene di maschere!”, continua Presta, “É tempo di svelare fatti e circostanze!”.

Amadeus e l’allontanamento dell’ex manager Lucio Presta come condizione per rimanere in Rai

Secondo le indiscrezioni Amadeus per rimanere in Rai avrebbe posto come condizione l’allontanamento di Lucio Presta, suo ex manager che gestisce molti personaggi noti dello spettacolo.

In precedenza Presta aveva scritto sui social: “C’è un giudice chiamato tempo che mette tutto e tutti nel loro posto. Meno uno”.

Amadeus e Presta, che è manager anche di Paolo Bonolis, Roberto Benigni, Antonella Clerici, Mara Venier, Marco Liorni e Ezio Greggio, si sono allontanati nel 2023 dopo anni di collaborazione.

Non si conoscono i motivi della rottura tra Amadeus e l’ex manager, arrivata un mese e mezzo prima del Festival di Sanremo 2024, anche se sembrano accertate divergenze professionali.

Amadeus via dalla Rai verso il Nove di Discovery, il retroscena di Fiorello

Intanto le voci sul possibile abbandono della Rai di Amadeus per il Nove si arricchiscono di un nuovo retroscena di Fiorello sulla data dell’ultima apparizione, nel momento in cui emergono i dettagli dell’offerta di Discovery.

Parlando del finale di stagione di ‘Viva Rai2!’ del 10 maggio Fiorello ha affermato: “Aspettiamo Jovanotti all’ultima puntata che sarà il 10 maggio”, con anche Amadeus, “e credo che sarà l’ultima cosa che farà in Rai“.

L’investimento di Discovery per il passaggio di Amadeus sul Nove si avvicinerebbe ai 100 milioni, più del doppio di quanto la rete avrebbe pianificato per l’arrivo di Fabio Fazio.