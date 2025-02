Lucio Presta contro Amadeus, l'allusione sulla moglie Giovanna Civitillo dopo Sanremo: "Soprattutto a casa..."

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Continua a togliersi sassolini dalla scarpa Lucio Presta, l’ex manager di Amadeus, che è tornato a parlare del rapporto con il suo ex assistito (ed ex conduttore del Festival di Sanremo), conclusosi non nel migliore dei modi dopo anni di collaborazione. Stavolta il manager ha tirato in ballo la moglie del conduttore, Giovanna Civitillo, sottintendendo una sua responsabilità nella fine del rapporto lavorativo tra i due.

Lucio Presta contro Amadeus

Si aggiunge una nuova puntata allo scontro a distanza tra l’imprenditore, produttore e manager Lucio Presta e il suo ex assistito Amadeus.

Intervenuto ai microfoni di Maschio Selvaggio, trasmissione di Rai Radio 2 condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, il manager si è tolto qualche altro sassolino dalla scarpa, ricollegandosi al Festival appena concluso.

Fonte foto: IPA Giovanna Civitillo, Amadeus e Lucio Presta dietro le quinte del Festival di Sanremo nel 2020

“A dicembre 2023 le strade mie e di Amadeus si sono separate perché lui ha deciso di andare altrove – ha detto Presta in radio – Dopo quella decisione mi sembrava assurdo andare lì a Sanremo, infatti non ci sono andato. Diciamo che il Festival era già pronto, perché a dicembre è tutto pronto e noi lo avevamo preparato insieme”.

La frase su Giovanna Civitillo

Il rapporto tra Amadeus e il suo ex manager si è interrotto alla vigilia di Sanremo 2024, il quinto e ultimo festival condotto dal 62enne conduttore originario di Ravenna.

“Quando arrivi ad una certa consapevolezza pensi di non aver bisogno più di nessuno – ha detto ancora Presta, parlando della rottura con Amadeus – E poi se sei mal consigliato, soprattutto in casa e in famiglia, rischi di non vedere bene le cose che vedevi prima. Pensi di poter camminare da solo. La vita, invece, ci insegna che le cose si fanno insieme e mai da soli. I grandi successi arrivano insieme e non da soli”.

Il riferimento, neanche tanto indiretto, sembra riferirsi a Giovanna Civitillo, ex ballerina de L’Eredità che ha conosciuto Amadeus quando conduceva il gioco a premi della Rai, nel 2003. I due sono sposati dal 2009.

La precisazione su Sanremo

Lucio Presta ha però voluto anche mettere i puntini sulle i su un’altra questione della quale si è parlato durante i giorni del Festival di Sanremo: la canzone di Simone Cristicchi, che sarebbe stata scartata per anni da Amadeus.

“È vero che Cristicchi aveva già presentato questa canzone ad Amadeus, ma in questo non ci trovo nulla di sbagliato o scandaloso. Magari quella canzone non rispecchiava il tipo di percorso che voleva fare il conduttore” ha chiarito Presta, che ha poi aggiunto: ““La sua canzone è sicuramente bella, forse mi piacerebbe vederlo non solo su tematiche sociali”.