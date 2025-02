Amadeus con due nuovi programmi sul Nove dopo il flop di "Chissà chi è": sono "Starstruck" e "Raid the Cage"

Per Amadeus nuovi impegni su Nove. A partire da maggio, il conduttore sarà al timone di due nuovi format, “Starstruck” (“Colpito dalle stelle”) e “Raid the Cage“. Ad annunciare i progetti è stata la responsabile contenuti di Warner Bros. Discovery, Laura Carafoli. Una trasmissione sarà piazzata nella fascia access prime time e andrà in onda dal lunedì al venerdì, l’altra in prima serata.

Nove, Amadeus condurrà “Starstruck”: tutti i dettagli

Laura Carafoli, intervistata da Il Messaggero, ha spiegato che dopo aver ragionato a lungo sulla ricerca di un programma da mettere in access prime time e uno in prima serata, è arrivata assieme ad Amadeus ad una soluzione.

Per quel che riguarda il prime time, da maggio Nove trasmetterà “Starstruck”. Carafoli ha riferito che è un format che visivamente ricorda X Factor e che si ‘srotolerà’ in otto puntate.

Fonte foto: ANSA Amadeus

Di che cosa si tratta? “In pratica – ha raccontato la dirigente – è una gara canora riservata a sconosciuti non professionisti ma di talento che hanno una gran passione per artisti tipo Lady Gaga o Freddie Mercury. In ogni puntata si confrontano sei squadre composte da tre concorrenti”.

Per ogni serata sono previste sei sfide al quale partecipano tre concorrenti. “Quindi tre Renato Zero arrivano sul palco insieme dividendosi parti dello stesso brano”, ha riferito Carofoli aggiungendo che ci sarà una giuria di personaggi famosi, di cui due certamente cantanti (nei prossimi giorni si deciderà chi formerà il cast). La giuria sarà chiamata assieme al pubblico a scegliere chi è il migliore dei tre concorrenti.

I selezionati, a fine puntata, si affronteranno e soltanto uno di loro andrà in finale. Il trionfatore della finalissima sarà decretato solo dal pubblico e intascherà 50mila euro.

Nessun limite di età o di sesso, “se c’è una donna che vuole cantare un pezzo di Elton John o Lucio Dalla, o un uomo che vuole cantare Madonna, no problem. Devono essere bravi, però”, ha evidenziato Carafoli.

“Raid the Cage”: come funziona il format

“Raid the Cage”, ossia “Saccheggia la gabbia” (prima della messa in onda molto probabilmente verrà cambiato il titolo), partirà a fine maggio e andrà in onda dal lunedì al venerdì. ‘Ama’, dunque, si rimetterà in gioco nell’access prime time dopo il flop di “Chissà chi è”.

Si tratta di un game show per coppie: “Uno dei due – ha spiegato sempre Carofoli – risponde a quiz per vincere secondi, l’altro entra in questa enorme gabbia piena di oggetti di ogni tipo, dall’auto all’orologio, che per vincere deve fisicamente portare fuori prima che si chiuda la porta entro il tempo conquistato in precedenza dal partner. È divertente, ma non bisogna essere ingordi”.