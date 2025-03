Giudici del Serale di Amici da Amadeus e Cristiano Malgioglio a Elena D'Amario: quando è atteso l'annuncio

L’atteso serale di Amici di Maria De Filippi prenderà il via sabato su Canale 5. Ma non c’è ancora conferma su chi saranno i giudici dell’edizione 2025. Rumors sempre più insistenti danno per confermati tre nomi: Amadeus, Maglioglio ed Elena D’Amario.

I giudici del serale di Amici di Maria De Filippi

I nomi di Amadeus e Malgioglio circolano da settimane, a loro si è aggiunto quello di Elena D’Amario, la ballerina e coreografa che ha fatto parte a lungo della prestigiosa Parsons Dance Company, dopo essere stata notata da David Parsons proprio durante la partecipazione alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Amadeus, oggi sotto contratto per il Nove, sarebbe pronto a fare il suo ritorno in Mediaset firmando il contratto per il programma di Maria De Filippi, con la quale ha un ottimo rapporto da tempo. Sui social sarebbero apparse alcune foto di Amadeus dopo una cena con il team di Fascino, la società di produzione di proprietà della conduttrice.

Maria De Filippi

Cristiano Malgioglio è un personaggio affezionatissimo al talent di Canale 5 ed è già stato giudice del serale nelle edizioni del 2023 e del 2024. Regalerebbe un tocco di brio in più al cast.

Quando arriverà l’annuncio ufficiale

Da quanto riportato da Adnkronos, la conferma ufficiale sui nomi dei giudici del serale di Amici di Maria De Filippi 2025 arriverà tra il 20 e il 21 marzo.

La registrazione della puntata, che andrà poi in onda sabato sera, si svolgerà giovedì perciò sono attese già entro oggi molte anticipazioni, compresa la composizione della giuria.

Da tradizione, la registrazione è accompagnata puntualmente da video e foto postati sui social network dal pubblico in studio.

Altri nomi circolati come possibili giudici

Se Amadeus, Malgioglio ed Elena D’Amario sono quasi delle certezze, nelle scorse settimane sono circolati anche altri nomi di possibili giudici del serale del talent di Canale 5 come quello dell’etoile Eleonora Abbagnato, che è già stata più volte ospite dello show.

Un altro personaggio ritenuto possibile giudice è Fedez, fresco di partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Battito” e di recente ospite dello studio di Amici.