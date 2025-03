Amadeus giudice ad Amici di Maria De Filippi, accordo a un passo: i retroscena sulla trattativa

Amadeus potrebbe tornare a Mediaset. Sarebbero in corso delle trattative per far diventare il presentatore uno dei giudici fissi del serale di Amici di Maria De Filippi, lo show che prenderà il via sabato 22 marzo. La firma non ci sarebbe ancora, ma il dialogo tra le parti proseguirebbe da giorni.

Amadeus giudice ad Amici di Maria De Filippi

A parlare del possibile accordo è il Corriere della Sera. Maria De Filippi vorrebbe coinvolgere nel suo talent Amadeus, uno dei volti di punta della tv generalista (almeno fino allo scorso anno).

Il conduttore, reduce da cinque Sanremo consecutivi che hanno fatto il pieno di ascolti, ad Amici potrebbe ritrovare visibilità dopo il passaggio al Nove dove finora non è riuscito a raggiungere un vasto pubblico.

Fonte foto: ANSA

Il presentatore Amadeus

L’intesa tra Amadeus e Maria De Filippi

L’avvicinamento tra i due conduttori sarebbe avvenuto a ottobre quando Amadeus era andato a presentare il suo libro nel pomeridiano di Amici.

In quell’occasione i ragazzi in gara avevano chiesto di potere essere nuovamente giudicati dallo showman ed ex deejay con un’ampia conoscenza del mercato discografico.

Maria De Filippi avrebbe provato a richiamarlo un paio di volte, ma Amadeus aveva declinato l’invito. Era invece andato con la moglie Giovanna Civitillo in una puntata di C’è posta per te. Ora ci sarebbe il tentativo di riportare il conduttore a Mediaset come giudice del serale di Amici.

Nell’ospitata in una puntata del pomeridiano del talent Maria De Filippi aveva ringraziato Amadeus “per le volte in cui a Sanremo hai scelto di ospitare ragazzi usciti da questo talent”. Tra questi c’è stata anche Angelina Mango, vincitrice all’Ariston nel 2024.

I prossimi impegni di Amadeus su Nove

Amadeus intanto si sta preparando per i due nuovi format che andranno in onda a maggio su Nove. Si tratta di Starstruck – Colpito dalle stelle che dovrebbe essere un talent simile a X Factor, una gara riservata a sconosciuti non professionisti, previsto in prime time una volta a settimana.

Il secondo è Raid the Cage, un game show per coppie in onda dal lunedì al venerdì su access.

Amadeus ha iniziato a lavorare per Nove a settembre 2024 firmando un contratto con Discovery per quattro anni. Finora ha condotto due programmi Chissà chi è e La corrida e ora è pronto a ripartire con i due format stranieri.