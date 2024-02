Chi è Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024: dall'infanzia alla morte di Pino Mango e le hit

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Angelina Mango vince la 74esima edizione del Festival di Sanremo con “La noia”, brano che ha conquistato tutti all’Ariston. A 22 anni e alla prima partecipazione alla kermesse, l’artista lucana ora si appresta a calcare il palco dell’Eurovision Song Contest di Stoccolma.

Chi è Angelina Mango

Giovanissima artista in rampa di lancio, Angelina Mango è nata a Maratea, in provincia di Potenza, nell’aprile 2001. Il cognome, come è noto a tutti, è pesante sin dall’infanzia per Angelina, che come genitori vanta due cantanti dalle voci soavi e potenti per la musica italiana. Da una parte mamma Laura Valente, ex dei Matia Bazar, dall’altro lato Pino Mango.

La musica è sempre stata pane quotidiano in casa, con Angelina e il fratello Filippo che sono stati cresciuti con le note sempre presenti grazie ai genitori. E Angelina ha iniziato la sua carriera in età precoce, dai 15 anni quando ha cominciato a comporre i suoi primi brani.

“A casa si faceva musica in maniera libera, era condivisione più che consigli” ha ricordato la giovane più volte che nel 2016 ha lasciato casa per trasferirsi a Milano per seguire il suo sogno.

La morte del papà Pino Mango

Ma una data fondamentale, di svolta, nella vita di Angelina Mango è quella dell’8 dicembre 2014. A Policoro, durante un concerto benefico al Pala Ercole, infatti, il papà Pino Mango accusò un malore mentre stava cantando “Oro”. “

Di lì a poco Mango collassò in scena, mentre lo staff cercava di dargli una mano.

Momenti drammatici, col pubblico che ha assistito agli ultimi istanti di vita di Mango che purtroppo, colto da arresto cardiaco fulminante, morì nel dietro le quinte. Angelina all’epoca aveva solo 13 anni.

“Ho iniziato a scrivere canzoni in italiano nel 2015 e purtroppo non ho potuto avere consigli da lui” ha ricordato in passato.

Amici e le hit, poi il Festival di Sanremo

Una tragedia che ha sconvolto Angelina e la sua famiglia, ma non tanto da allontanarla dalla musica. Il trasferimento a Milano due anni dopo la morte del padre l’è servito per inseguire il proprio sogno che nel 2020 sembrava cominciare a vacillare quando fu scartata a Sanremo Giovani, non riuscendo ad arrivare in finale.

Intanto però arriva la collaborazione con Tiziano Ferro, che nel 2022 le affida il brano “Walkman”.

Ma nel 2023 la svolta, con la partecipazione al talent “Amici” di Maria De Filippi. Vincitrice della categoria canto, ad Angelina Mango si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. Prima “Ci pensiamo domani”, poi “Che t’o dico a fa‘” diventano hit ascoltatissime, da milioni di streaming.

E la perfetta conclusione di un anno da record è l’annuncio della partecipazione al Festival di Sanremo, poi vinto in un 2024 che si è aperto alla grandissima per Angelina.