Mediaset potrebbe chiudere "Striscia la notizia" per gli ascolti bassi: pronto un format di Maria De Filippi

Possibile terremoto in casa Mediaset, che potrebbe decidere di chiudere lo storico programma “Striscia la notizia” dopo 37 anni. La clamorosa svolta, che sarebbe dovuta al calo di ascolti rispetto ad “Affari Tuoi”, potrebbe aprire la strada a un nuovo format prodotto da Maria De Filippi, ma senza la sua conduzione. Al timone si penserebbe comunque a un personaggio di punta, come Paolo Bonolis.

“Striscia la notizia” rischia, Mediaset riflette

“È innegabile che oggi è in un momento faticoso. Con 37 anni di storia è anche abbastanza normale, succede” aveva commentato alcuni mesi fa Piersilvio Berlusconi in merito a “Striscia la notizia“, in occasione della conferenza stampa del palinsesto del nuovo anno.

Mediaset riflette quindi sul futuro di uno dei suoi programmi più noti e storici, il tg satirico da tempo in affanno mentre il suo competitor, “Affari Tuoi“, è sempre più irraggiungibile anche dopo l’avvento di Stefano De Martino.

Con una differenza negli ascolti che non è mai stata così netta, è possibile ora che nelle idee dell’azienda non sia più sufficiente cercare di rinnovare il format o mischiare le carte alla conduzione. Ecco perché iniziano a circolare voci sulla chiusura di “Striscia la notizia” dopo quasi 40 anni.

Un nuovo format di Maria De Filippi pronto a subentrare

A Cologno Monzese si prospetterebbe quindi un cambiamento epocale, con “Striscia la Notizia” sostituito da un nuovo programma, con le prime registrazioni pilota addirittura già programmate a partire dal periodo prima di Pasqua.

Secondo un’indiscrezione di TvBlog, l’azienda avrebbe coinvolto Maria De Filippi per ideare un nuovo format destinato a prendere il posto dello storico tg satirico.

Tuttavia, la conduttrice offrirebbe solo supporto tramite la Fascino, la sua società di produzione, senza apparire in video.

Le voci su Paolo Bonolis conduttore

Non essendo prevista la conduzione di Maria De Filippi, ci sarebbe comunque l’ipotesi di un grande nome a cui affidare il nuovo format, con Paolo Bonolis in “pole position”.

Vero è che Bonolis potrebbe essere riluttante a sfidare Stefano De Martino, per il quale ha sempre espresso grande ammirazione, definendolo addirittura il suo erede.

D’altro canto, il conduttore di “Avanti un altro” ha più volte dichiarato di desiderare nuove sfide professionali, tanto da aver preso una pausa per riflettere su altri progetti.

In un’intervista recente, Bonolis ha però rivelato di aver rifiutato alcune proposte dell’azienda, poiché non erano idee sue ma create da altri. Resta da capire quindi se ciò che Maria De Filippi ha in cantiere per l’access prime time di Mediaset possa solleticare i gusti del conduttore, sempre che sia proprio lui il volto designato per la presunta “svolta”.