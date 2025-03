Selvaggia Lucarelli e la denuncia di Santanchè sul caso borse - Pascale: la reazione all'annuncio del ministro

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Selvaggia Lucarelli è nuovamente intervenuta sul caso delle presunte borse false, che ha coinvolto Daniela Santanchè e l’ex di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, che le avrebbe ricevute in dono dalla ministra. La giornalista ha notato che Santanchè dovrebbe possedere non una, ma due fatture, dato che le borse erano due. “Secondo lei non si faranno verifiche?”, ha domandato ironicamente Lucarelli in una recente Instagram Story.

Selvaggia Lucarelli sul caso borse false e sulla fattura: “Dovrebbe averne due”

Il caso delle borse false che ha coinvolto la ministra Daniela Santanchè e Francesca Pascale è ancora lontano dall’essere risolto. Dopo le ultime affermazioni da parte della ministra del Turismo, la reazione di Selvaggia Lucarelli, la prima ad aver svelato il retroscena, non si è fatta attendere.

La giornalista ha infatti recentemente pubblicato una Instagram Stories dove ha commentato le recenti affermazioni di Santanchè, intervenuta nel corso di un evento a Palazzo Lombardia.

Fonte foto: Instagram Selvaggia Lucarelli

La Storia pubblicata da Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram ufficiale

La Ministra avrebbe infatti affermato di aver trovato una fattura che attesterebbe l’acquisto di una borsa Hermes. Ha inoltre dichiarato di voler mettere fine alla vicenda con la Pascale in tribunale.

“Fermo restando che non capisco come la fattura di una che ha decine di borse Hermes possa dimostrare qualcosa”, ha scritto Selvaggia Lucarelli, domandandosi come sia eventualmente possibile associarla a un regalo “le borse erano due. Dovrebbe averne due”.

La giornalista sul caso Santanchè – Pascale: “Si faranno verifiche”

Selvaggia Lucarelli ha poi proseguito citando dei possibili testimoni.

“Chi lavora nel negozio e quel giorno era lì, potrà testimoniare l’aneddoto”, ha infatti scritto sulla Storia la giornalista.

“Secondo lei non si faranno verifiche?” ha concluso Lucarelli.

Le recenti accuse della ministra del Turismo

Recentemente, Daniela Santanchè era intervenuta in merito all’inchiesta di Selvaggia Lucarelli sulle false borse Hermes e relativamente alle dichiarazioni di Francesca Pascale.

Nel corso di un evento tenutosi a Palazzo Lombardia, la ministra del Turismo, interrogata dai giornalisti, ha affermato di aver denunciato Pascale per le sue affermazioni.

E, come abbiamo già anticipato, ha dichiarato di aver recuperato una fattura che testimonierebbe l’autenticità delle borse donate all’ex di Berlusconi.