Santanchè tra il caso borse false e le dimissioni: "Continuo a lavorare, con Pascale ci vediamo in tribunale"

Daniela Santanchè si difende dalle accuse sul caso delle borse false e ribadisce che non si dimetterà dal ruolo di ministra del Turismo. Risponde alle accuse di Francesca Pascale annunciando battaglia legale: “Ci vedremo in tribunale”. Intanto, continua a lavorare e a difendersi dalle polemiche che la circondano.

Santanchè risponde sulle borse false

All’uscita dalla Camera dei Deputati, Daniela Santanchè ha risposto alle domande dei giornalisti sul caso delle borse contraffatte. Alla domanda diretta se avesse mai acquistato accessori falsi, ha replicato con fermezza: “Ma dai, per favore”. Ha poi ribadito che porterà Francesca Pascale in tribunale per le dichiarazioni rilasciate in merito alla presunta borsa falsa.

Interrogata su un suo possibile legame con una pagina Instagram turca specializzata in prodotti contraffatti, ha risposto: “Io guardo di tutto su Instagram, ma tenderei a escluderlo”.

Fonte foto: ANSA Daniela Santanchè

Ha quindi invitato i giornalisti a concentrarsi su temi politici, liquidando la questione con un deciso: “Continuate a scrivere quello che volete”.

No alle dimissioni

Nonostante le polemiche crescenti, Daniela Santanchè ha chiarito che non ha alcuna intenzione di dimettersi dal ruolo di ministra del Turismo. “Mi sto occupando del mio lavoro, come vedete”, ha dichiarato ai cronisti.

Ha quindi elencato alcuni numeri, come a sottolineare il suo impegno sui temi del cicloturismo in discussione nella giornata e del turismo in generale.

Santanchè è però al centro delle polemiche non solo per il caso delle borse false, ma anche per le accuse legate a Visibilia, per cui dovrà affrontare un processo a marzo. Nonostante le critiche, ha sempre difeso la sua innocenza e ha dichiarato di voler proseguire il suo lavoro senza farsi influenzare dalle polemiche.

L’invito in tribunale a Pascale

La ministra ha confermato che porterà Francesca Pascale in tribunale per le dichiarazioni rilasciate sul caso delle borse contraffatte. Pascale, durante un’intervista, aveva confermato di aver ricevuto una borsa contraffatta in regalo da Santanchè, definendo il gesto come un inganno sia nei suoi confronti che in quelli di Silvio Berlusconi.

“Ci vedremo in tribunale”, ha ribadito Santanchè, rispondendo alle accuse. Pascale, dal canto suo, ha auspicato che Fratelli d’Italia prenda in considerazione le dimissioni di Santanchè, accusandola di comportamenti “sfacciati” in ambito politico e personale.