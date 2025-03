FdI contro Bertinotti dopo la frase choc su Meloni, il video: "Le avrei tirato un oggetto contundente"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Continuano a far discutere le parole di Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene pronunciate in Parlamento, così come il commento di Fausto Bertinotti, che ha dichiarato che lui avrebbe reagito “tirando un oggetto contundente” alla premier se fosse stato in Aula ad ascoltare il suo intervento. FdI si è scagliato contro lo storico leader di Rifondazione Comunista, che in passato è stato anche presidente della Camera.

Cosa ha detto Bertinotti su Meloni e il Manifesto di Ventotene

Ospite di In altre parole su La7, Fausto Bertinotti ha criticato duramente l’intervento alla Camera dei Deputati di Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene: “Io, che sono non violento, di fronte a questa trasgressione avrei lanciato un oggetto contundente verso la presidente del Consiglio, prendendola o non prendendola, questo va da sé, e facendomi espellere”.

L’ex leader di Rifondazione Comunista ha aggiunto: “Un limite è stato oltrepassato. Devo comunicare al popolo che così non si può fare nel Parlamento della Repubblica italiana. Per cui faccio un atto per cui mi condanno poi, ma intanto ti tiro un libro, che è sempre una buona cosa. E magari ti serve anche“.

Fonte foto: ANSA

La premier Meloni mentre saluta l’ex presidente della Camera Bertinotti in occasione della cerimonia commemorativa per Giacomo Matteotti a 100 anni dal discorso in cui denunciò in Parlamento le violenze fasciste alle elezioni del 6 aprile del 1924, nell’aula della Camera dei Deputati, il 30 maggio 2024.

Paolo Trancassini contro Fausto Bertinotti

Su Facebook, il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini ha scritto: “Le parole pronunciate in tv da Fausto Bertinotti sono di una gravità assoluta. Dire ‘Io che sono un non violento, avrei lanciato un oggetto contundente contro la presidente del Consiglio’ significa affermare che la non violenza ha un limite, che di fronte alla destra essa può essere sospesa, aprendo così la porta alla giustificazione della violenza”.

Paolo Trancassini ha definito il messaggio di Fausto Bertinotti “inaccettabile“. E ha aggiunto: “Richiama slogan di anni bui della nostra storia, quando l’odio politico portò alla tragedia di tanti giovani. Parole che avvelenano il dibattito pubblico e che meritano solo una parola: vergogna!“.

Il commento di Malan alle parole di Bertinotti su Meloni

Duro anche il commento del presidente dei senatori di FdI Lucio Malan: “Parole gravissime, accompagnate da risate più oscene e vergognose delle dichiarazioni di Bertinotti, che continuano a rimanere senza alcuna presa di distanza dalla sinistra”.

Bignami su Bertinotti (e Prodi): “Siamo davvero preoccupati”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami, in riferimento alle dichiarazioni di Bertinotti su Meloni e allo scontro tra Prodi e la giornalista Lavinia Orefici, ha affermato che in questa settimana “la sinistra sta mostrando il suo volto peggiore“.

E ha aggiunto: “Siamo davvero preoccupati per questi atteggiamenti, che rischiano di avvelenare il clima politico, peraltro già reso delicato come mostrano le continue aggressioni, minacce e intimidazioni di cui sono oggetto esponenti del centrodestra e in particolare Fratelli d’Italia e la stessa Giorgia Meloni”.