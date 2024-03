Tempesta geomagnetica arriva sulla Terra a causa di una crepa nella magnetosfera: i rischi e cosa succederà

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una tempesta geomagnetica acuta ha colpito la Terra domenica 24 marzo 2024, l’evento più forte mai registrato negli ultimi sette anni. Si è trattato di un fenomeno di classe G4, su una scala in cui G5 è il più estremo, causato da una “crepa” nella magnetosfera. Ma cos’è successo e quali sono i rischi?

L’evento è stato registrato alle 15:37, ora italiana, di domenica 24 marzo 2024, ed è ancora in corso. Un fenomeno che è stato rilevato dallo Space Weather Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), agenzia federale statunitense che si occupa anche di meteo spaziale.

Secondo i dati, la tempesta è stata di classe G4, che nella classificazione è lo step precedente al fenomeno estremo (G5).

Attualmente la tempesta sarebbe ancora in corso, ma è stata depotenziata a G2.

Cosa ha causato la tempesta geomagnetica

A causare l’evento acuto sarebbe stata l’espulsione di massa coronale (CME) legata a un brillamento solare di classe X1, una violenta eruzione sulla fotosfera del Sole verificatasi attorno al’01.30 del 23 marzo.

Il fenomeno avrebbe portato a scagliare in direzione della Terra un flusso altamente energetico di particelle cariche elettricamente (plasma) che ha “sfondato” la magnetosfera, il campo magnetico terrestre che ci protegge dalle radiazioni solari e cosmiche.

Le conseguenze e i rischi

La tempesta geomagnetica ancora in atto sulla Terra non ha avuto grandi conseguenze visibili. Infatti, anche a causa dell’orario, non ci sono state manifestazioni chiare in Europa o negli Usa, mentre sono comparse aurore nei cieli della Nuova Zelanda.

Per quanto riguarda i rischi, invece, la NOAA ha sottolineato che una tempesta geomagnetica G4 può scatenare problemi diffusi ai sistemi di alimentazione e al tracciamento dei satelliti, che potrebbero necessitare correzioni “per problemi di orientamento”.

Secondo quanto si apprende, infatti, la navigazione satellitare è stata “degradata per ore”, con interruzioni nelle comunicazioni radio ad elevate latitudini.

Ma il rischio peggiore è che una tempesta geomagnetica estrema, la G5, possa avere effetti catastrofici sulla Terra e sulla vita di ogni giorno. Infatti il fenomeno più forte in assoluto sarebbe capace di rimandarci al medioevo tecnologico, con dispositivi e infrastrutture ko per settimane, se non addirittura mesi.