Eclissi lunare penombrale 25 marzo 2024: all'alba lo spettacolo astronomico visibile anche dall'Italia

L’eclissi lunare del 25 marzo 2024 sarà penombrale perché il satellite ricadrà quasi interamente nella penombra prodotta dalla Terra. Il fenomeno sarà visibile a occhio nudo anche dall’Italia, compatibilmente col sorgere del Sole. L’eclissi comincerà alle 5:53 e raggiungerà il suo culmine alle 8:12.

Cos’è un’eclissi lunare penombrale

L’eclissi penombrale, detta anche eclissi di penombra, si verifica quando la Terra si frappone fra il Sole e la Luna. Il satellite finisce così nella penombra generata dal nostro pianeta.

La visibilità dell’eclissi di Luna

Il fenomeno in Italia durerà in totale 4 ore e 39 minuti, dalle 5:53 alle 10:32 e la sua visibilità sarà dunque disturbata dal sorgere del Sole.

Il disco lunare inizierà a diventare più scuro a partire dal bordo sud-ovest e infine verrà coperto per il 95% della sua superficie. Un binocolo o un cannocchiale aiuteranno ad apprezzare al meglio il fenomeno astronomico.

La Luna nella giornata del 25 marzo sarà bassa nel cielo e questo, nelle grandi città, ne disturberà la visibilità. L’ideale sarebbe poter osservare da piani alti o dall’aperta campagna.

La Luna del lombrico

L’evento avviene in concomitanza con la cosiddetta Luna del lombrico (o Luna del verme): la paternità del termine viene ricondotta ai nativi americani e contiene in sé un gioco di parole. Secondo la tradizione, durante questo periodo dell’anno in cui la temperatura va scaldandosi i lombrichi escono allo scoperto attirando così gli uccellini.

In inglese il fenomeno viene chiamato sia Worm moon (luna del lombrico) che Warm moon (luna tiepida). Altre tribù di nativi americani utilizzavano locuzioni differenti, come ad esempio gli Shawnee che parlavano di Luna della linfa dal momento che a partire da questo periodo dell’anno era possibile cominciare a incidere le cortecce per ricavare la linfa.

Eclissi totale di Sole nel 2024

Gli amanti dei fenomeni astronomici si preparano intanto all’evento clou dell’anno, ovvero l’eclissi totale di Sole dell’8 aprile 2024.

L’evento non sarà visibile dall’Italia, ma solo da buona parte di Canada, Usa e dall’area settentrionale del Messico. La cosiddetta “Grande eclissi nordamericana” si manifesterà tra le 18:38 e le 21:55 ora italiana. L’eclissi verrà mostrata in diretta streaming dai siti dei principali osservatori astronomici mondiali.