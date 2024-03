La prossima eclissi totale di sole sarà l'8 aprile 2024: perché sarà uno spettacolo, boom di hotel prenotati

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Eclissi storica in arrivo. L’8 aprile 2024 avverrà l’oscuramento totale del Sole da parte della Luna, tra i meglio visibili e più lunghi degli ultimi decenni. Un fenomeno interessante per gli appassionati, ma anche per gli scienziati.

La grande eclissi di sole nordamericana

L’8 aprile 2024, tra le 18:38 e le 21:55 ora italiana, su buona parte degli Usa e in quella settentrionale del Messico sarà visibile un’eclissi totale di Sole già soprannominata la “Grande Eclissi Nordamericana”.

Si tratta di un evento straordinario per vari motivi. Per prima cosa in diversi luoghi l’oscuramento del Sole da parte della Luna durerà fino a 4 minuti e 28 secondi, un record nella regione. L’ultima eclissi totale permetteva di vedere il fenomeno per poco più di 3 minuti.

Inoltre questa eclissi sarà molto ben visibile sia perché il sole sarà molto alto nel cielo, sia perché il fenomeno attraverserà alcune regioni molto popolate, come il Texas o la parte settentrionale della costa est degli Usa.

Hotel prenotati nelle città interessate per l’8 aprile 2024

Per molte città l’eclissi dell’8aprile 2024 sarà anche un importante evento turistico. Tra le mete più ricercate in assoluto ci sono città e campagne del Texas, che sarà lo Stato attraversato per più tempo dal fenomeno.

Prenotazioni alle stelle anche per gli hotel dell’Indiana e dell’Ohio, ma anche il Messico e il Canada stanno vivendo un boom turistico grazie all’eclissi con un aumento della ricerca di alloggi con uno spazio all’aperto dove ammirare lo spettacolo.

Perché questa eclissi è importante

Si tratterà di un’eclissi importante anche dal punto di vista scientifico. Arriva infatti in un momento di grande attività geomagnetica del Sole, che ha causato diverse aurore boreali molto visibili sul nostro pianeta.

L’eclissi nordamericana permetterà di vedere con chiarezza e per molto tempo la corona solare, la sottile striscia circolare di Sole che non viene oscurata dalla Luna e che “avanza” dal disco del nostro satellite naturale.

Lo studio della corona solare durante questa eclissi permetterà agli scienziati di raccogliere dati importanti sulla meteorologia solare e capire meglio le temeste elettromagnetiche che la stella manda periodicamente nella nostra direzione.