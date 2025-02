Ruba un'auto nel centro di Catania e abbandona lo zaino in strada: allarme bomba rientrato e arresto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un catanese di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per furto d’auto nel centro storico di Catania. L’uomo è stato individuato grazie all’analisi delle immagini delle telecamere della zona.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il ladro ha rubato un’auto parcheggiata nei pressi della Basilica Collegiata, abbandonando la sua bici e uno zaino sospetto in strada. La fuga tra le vie di Catania è durata pochi minuti, con l’auto che è stata guidata da via Etnea fino a via Plaia, dove è stata individuata dagli agenti della Digos.

Intervento delle forze dell’ordine

Gli specialisti del nucleo artificieri sono intervenuti per esaminare il pacco sospetto, mentre i Vigili del Fuoco hanno circoscritto l’area. Le verifiche hanno escluso la presenza di ordigni, permettendo agli agenti di concentrarsi sulla ricostruzione degli spostamenti dell’auto.

L’arresto

Dopo aver individuato l’auto in via Plaia, una pattuglia della Digos ha fermato il 33enne per un controllo. L’uomo, già noto per precedenti di furto di auto, ha opposto resistenza, ferendo un poliziotto alla mano. È stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, e denunciato per il furto dell’auto e il possesso di strumenti di effrazione.

Oggetti sequestrati

Durante la perquisizione, sono stati trovati nello zaino del ladro svariati oggetti potenzialmente offensivi, tra cui forbici, pinze, chiavi inglesi e un cacciavite. L’uomo è stato processato per direttissima e posto agli arresti domiciliari.

Fonte foto: IPA