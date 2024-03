Centrale nucleare sulla Luna, il piano di Russia e Cina entro il 2035: anche la Nasa ci prova entro il 2030

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La corsa allo spazio, più nota come Prima era spaziale, durante la Guerra Fredda sta per prendere una nuova direzione. Prima la Nasa e ora Russia e Cina, sono tutti interessati a portare l’energia nucleare sulla Luna. Il progetto prevede di installare unità di potenza sulla superficie lunare, da affiancare alla realizzazione della Base Luna sino-russa già annunciata e i cui lavori dovrebbero cominciare intorno al 2030. A fare gola è la capacità energetica, superiore a quella degli attuali pannelli solari.

Centrale nucleare sulla Luna

Dall’agenzia di stampa russa Tass apprendiamo che Russia (che ha inserito nella lista dei terroristi un campione di scacchi) e Cina stanno valutando un progetto per installare un reattore nucleare sulla Luna nel 2033-2035. Ad annunciarlo è il CEO di Roscosmos, Yury Borisov, in occasione del Festival Mondiale della Gioventù.

“Oggi stiamo seriamente considerando un progetto da portare sulla Luna e montare lì un reattore energetico insieme ai nostri partner cinesi”, ha detto.

Piano di Russia e Cina

Qual è lo scopo di una centrale nucleare sulla Luna? Ci sono diversi utilizzi considerati e tra i tanti spunta anche la possibilità di generare l’elettricità necessaria per far funzionare una piccola colonia umana (proposta dalla Nasa) sulla superficie lunare. I pannelli solari potrebbero infatti non essere sufficienti e la “notte lunare” (14 giorni e mezzo terresti) è impegnativa da gestire solo con l’energia del Sole.

Russia e Cina potrebbero utilizzare tale energia per alimentare satelliti e la stessa Base Luna. L’intento non è militare, almeno secondo le dichiarazioni di Borisov che ha ricordato come “lo spazio deve essere libero da armi nucleari”.

Il progetto della Nasa

Anche la Nasa ha proposto di installare dei reattori nucleari a fissione sulla superficie della Luna. A tale scopo, come si legge nel progetto Fission Surface Power, sono stati previsti 3 bandi da 5 milioni di euro per trovare partner commerciali per la realizzazione dei generatori elettrici basati sulla fissione nucleare.

La seconda fase del progetto, entro la fine del 2025, prevede la realizzazione dei prototipi che devono avere come caratteristica base quella di produrre almeno 40 kW per soddisfare le esigen