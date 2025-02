Quando arriva il pagamento dell'assegno unico a febbraio 2025 e quando aggiornare l'Isee per quello di marzo

L’Inps, di recente, ha ufficializzato gli aumenti dell’assegno unico universale per il 2025, misura di sostegno economico voluta per dare un aiuto alle famiglie con figli a carico e soggetta a rivalutazioni annuali sulla base dell’inflazione. Per l’anno in corso, gli importi e le soglie Isee sono stati adeguate applicando un incremento dello 0,8%, in linea con il tasso di rivalutazione stabilito dall’Istat. Altrimenti detto, chi beneficia della misura vedrà un leggero aumento per quel che riguarda l’importo erogato. Aumento che sarà già visibile dal mese di febbraio.

Febbraio 2025, pagamento assegno unico: le date

I pagamenti dell’assegno unico di febbraio avverranno dopo la metà del mese, tra il 17 e il 19 febbraio, per chi è già percettore. Se ci sono invece state modifiche o se la domanda è stata presentata successivamente, l’erogazione sarò effettuata alla fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

I beneficiari attivi, ossia le famiglie che già percepiscono l’assegno unico senza modifiche alla propria situazione, vedranno l’accredito tra il 15 e il 17 febbraio 2025.

Fonte foto: ANSA

Chi invece ha effettuato nuove domande o modifiche lo scorso dicembre, vedrà il pagamento verso la fine di febbraio 2025 (forse con qualche giorno di anticipo) per coloro che hanno inviato richieste o aggiornamenti della prestazione lo scorso dicembre.

Secondo quanto riportato nella circolare Inps, gli aumenti dello 0,8% previsti per l’adeguamento all’inflazione verranno erogati a partire dalla mensilità di febbraio 2025, mentre gli arretrati degli adeguamenti relativi a gennaio 2025 saranno accreditati a partire dal mese di marzo 2025.

Fasce Isee, di quanto varieranno gli importi con gli aumenti

Gli importi aggiornati con l’aumento dello 0,8% in base alle fasce di Isee:

Isee fino a 17.227,33 €: l’importo massimo per figlio minore è passato da 199,4 € a 201 €;

Isee tra 18.835 € e 18.950 €: l’importo aumenta da 190,4€ a 192,4€;

Isee oltre 45.824,71 €: l’importo minimo passa da 57 € a 57,5 €.

Gli aumenti riguardano anche le maggiorazioni previste per determinate condizioni, come famiglie numerose o nuclei con figli disabili. Di seguito alcuni esempi con gli importi aggiornati:

Isee oltre 45.900€: l’importo minimo passa da 9,4 € a 9,7 €;

Isee tra 18.835€ e 18.950€: l’importo aumenta da 190,4 € a 192,4 €;

Isee tra 25.370€ e 25.119€: l’importo aumenta da 158,9 € a 161,4 €.

Aggiornamento Isee, entro quando presentare il rinnovo

Per rinnovare l’Isee, necessario per il calcolo dell’importo dell’assegno unico, il termine ultimo per presentare l’aggiornamento è il 28 febbraio 2025. Per avere certezza di ricevere l’importo pieno già da marzo si deve per forza rispettare tale scadenza. Chi ha già una domanda approvata non deve impegnarsi a fornire una nuova richiesta, a meno che non abbia modifiche da segnalare.

Coloro che, per qualsiasi motivo, non riescono a rispettare la scadenza del 28 febbraio potranno recuperare anche in secondo momento gli arretrati. Come? Aggiornando l’Isee entro il 30 giugno 2025.