Aurora boreale in Italia nella notte tra 10 e 11 ottobre, la tempesta solare minaccia linee elettriche e Gps

Nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, una tempesta solare potrebbe portare l’aurora boreale visibile in diverse parti d’Italia. Si tratta di un fenomeno naturale che potrebbe, però, causare disturbi alle linee elettriche e ai sistemi GPS.

Nuova tempesta solare in arrivo

L’aurora boreale, o luci del Nord, è un fenomeno che si manifesta quando particelle cariche provenienti dal Sole interagiscono con il campo magnetico terrestre. Nelle ultime ore, l’osservatorio solare NASA SOHO ha registrato una massiccia espulsione di gas e particelle elettricamente cariche che stanno viaggiando verso la Terra.

Quando queste particelle entrano in contatto con l’atmosfera terrestre, generano delle spettacolari aurore, visibili generalmente nelle regioni polari.

In alcuni casi particolarmente intensi, come quello atteso nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, le aurore possono essere visibili anche a latitudini più basse, come l’Italia.

L’aurora boreale in Italia

Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, questa tempesta solare potrebbe rendere l’aurora boreale visibile in alcune zone del Nord Italia.

Le previsioni, tuttavia, non sono precise, poiché la formazione e l’intensità delle aurore sono fenomeni complessi e soggetti a variazioni imprevedibili.

Le regioni del Nord, come Piemonte e Lombardia, potrebbero essere le più fortunate nel vedere il cielo illuminarsi di verde, blu e rosa, colori caratteristici di questo fenomeno.

Rischi alle linee elettriche e GPS

Oltre alla vista, la tempesta solare comporta anche alcuni rischi per le infrastrutture tecnologiche.

Le particelle cariche che colpiscono la Terra possono creare tempeste elettromagnetiche, disturbando i satelliti e le reti elettriche. In passato, eventi simili hanno causato blackout, come quello avvenuto in Québec, Canada, nel 1989.

I gestori delle reti sono stati allertati e sono pronti a gestire eventuali problemi. Sebbene non si preveda un impatto paragonabile a eventi catastrofici come quello del 1859, noto come Evento di Carrington, le autorità sono in allerta per evitare interruzioni significative.