Il senatore Mario Occhiuto e il dolore per il figlio Francesco morto: "Mi sento svuotato". Il post straziante

In uno straziante post social, il senatore Mario Occhiuto ha dedicato dei ricordi al figlio Francesco, suo secondogenito, scomparso dopo una caduta dalla finestra dell’abitazione familiare. “Non potete immaginare quanto fosse speciale”, ha scritto il senatore, parlando anche della battaglia interiore vissuta dal 30enne. “Mi sento svuotato”, ha poi rivelato Occhiuto.

La dedica di Mario Occhiuto al figlio

Il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto, dopo giorni di silenzio, ha dedicato un lungo post sui social al figlio Francesco, scomparso dopo una caduta dalla finestra della casa di famiglia.

Tramite il post, il senatore ha anche avuto modo di ringraziare coloro che sono stati vicini alla famiglia.

Il senatore con il figlio Francesco

“Francesco, io e gli altri familiari vi ringraziamo per le tantissime manifestazioni di affetto, vicinanza e conforto”, ha esordito Occhiuto, che ha successivamente parlato del suo grande dolore per la scomparsa del figlio 30enne.

Le successive parole sono invece dedicate al figlio, alla sua professione di ricercatore e psicologo.

“Non potete immaginare quanto fosse speciale”, ha proseguito poi il senatore.

Il senatore su Francesco: “Combatteva una battaglia interiore”

Francesco, stando al racconto del senatore Mario Occhiuto, aveva a cuore il benessere degli altri, e sognava di “aiutare chi stava male”.

Il 30enne, come rivelato da Occhiuto, sapeva benissimo cosa significasse soffrire.

“Combatteva in silenzio una battaglia interiore, contro quei pensieri distorsivi che lo assalivano”, ha infatti rivelato il padre sul suo lungo post.

Una battaglia della quale, all’esterno, non trapelava nulla. Eppure, Francesco a volte si confidava col padre e con lo specialista al quale aveva chiesto aiuto.

Il post prosegue con una straziante considerazione del senatore: “Pensavo di poterlo proteggere, pensavo che ce l’avremmo fatta. E invece no”.

La tragedia di Francesco Occhiuto

Prima dei ringraziamenti finali a coloro che gli hanno fatto sentire la propria vicinanza, infine, Mario Occhiuto rivela: “Mi sento svuotato, come se la vita avesse perso il suo senso. Se non fosse per chi ancora ha bisogno di me, non so come potrei andare avanti”.

Il 30enne Francesco, secondogenito del senatore Occhiuto, ha perso la vita precipitando dalla finestra della casa di famiglia a Cosenza.

Il giovane è deceduto nella notte presso l’ospedale dell’Annunziata, a seguito delle ferite riportate per la caduta.