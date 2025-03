Hernanes e la polemica della Bibbia mancante in libreria a Malpensa: "Se vuoi intossicarti vendono sigarette"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’ex giocatore brasiliano Hernanes, noto come “Il profeta”, ha sollevato una polemica su Instagram per la mancanza di una Bibbia in vendita in una nota libreria. L’ex centrocampista di Lazio, Inter e Juve ha girato un video nella libreria dell’aeroporto di Malpensa, dicendo di aver cercato una Bibbia da acquistare e di non averla trovata. “Ma in compenso si trovano sigarette”, ha aggiunto ironico.

La passione di Hernanes per la Bibbia

Oltre a essere un cattolico praticante, Hernanes ha sempre coltivato lo studio della Bibbia e ha anche pubblicato un libro dedicato al testo sacro: La lettera del profeta.

Mentre si trovava nell’aeroporto di Malpensa, l’ex calciatore ha condiviso con i suoi follower su Instagram l’esperienza negativa vissuta in uno store di una nota catena di librerie.

Niente Bibbia in libreria, Hernanes: “Fatto allarmante”

“Un fatto allarmante”, ha esordito nel video pubblicato su Instagram Hernanes. “Volevo leggere la Bibbia in italiano ma non c’è, in compenso ci sono le sigarette elettroniche se volete intossicarvi”, ha proseguito l’ex centrocampista brasiliano, specificando di non avere nulla contro chi fuma.

“Lo trovo paradossale e allarmante”, ha poi concluso. Attualmente Hernanes vive in Italia e, nonostante i suoi 40 anni, gioca ancora in Prima Categoria con il Sale, squadra della provincia di Alessandria.

Poche settimane fa è stato squalificato per 8 giornate dopo un alterco con l’arbitro in seguito a un’ammonizione, poi diventata espulsione e infine trasformata in una lunga squalifica. Hernanes ha poi chiesto scusa per l’episodio accaduto in campo.

I commenti degli utenti al post di Hernanes

Il post pubblicato da Hernanes su Instagram, dove ha oltre 700mila follower, ha ricevuto migliaia di reazioni e numerosi commenti.

Molti utenti si sono schierati dalla parte del Profeta per la mancanza della Bibbia nella libreria dell’aeroporto, parlando di episodio “vergognoso”. Altri invece hanno commentato in modo ironico, scrivendo “ma se sei il profeta tu l’hai vissuta, che ti serve?”, oppure “cerca nella sezione fantasy”.

Altri utenti sono entrati nel merito della mancanza segnalata da Hernanes, come per esempio chi ha ricordato al profeta che la Bibbia è facilmente scaricabile gratis.