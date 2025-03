Osimo, ripulivano appartamenti rubando gioielli e abiti firmati: fratelli arrestati, caccia al terzo complice

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due fratelli di nazionalità albanese sono stati arrestati in flagranza di furto in appartamento dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo. L’operazione è avvenuta nella notte, come parte di un’iniziativa per contrastare i reati predatori nella provincia di Ancona.

Arresto in flagranza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i due fratelli, un 24enne e un 30enne, erano già noti alle forze dell’ordine per reati simili. L’arresto è stato il risultato di un’attività di presidio sul territorio, organizzata per contrastare i reati predatori che si sono verificati in vari comuni della provincia.

Furti precedenti

A Osimo, ad esempio, mercoledì scorso erano stati messi a segno due furti in abitazioni di via Pavarotti. Durante l’assenza dei proprietari, erano stati rubati denaro, gioielli e capi di abbigliamento griffati. I militari del Norm osimano avevano quindi avviato un’attività di rastrellamento nel territorio.

Pedinamento e arresto

Il pedinamento di un’autovettura, risultata in uso ai due fratelli, ha condotto i Carabinieri fino ad Ancona. Qui, i soggetti si sono mossi tra vari edifici, guardandosi intorno e accedendo in alcuni civici. Successivamente, si sono ricongiunti con un terzo uomo e sono ripartiti in auto fino a Castelfidardo, dove sono stati bloccati dai militari.

Fuga e perquisizioni

Il terzo complice è riuscito a fuggire a piedi, abbandonando strumenti di effrazione, gioielli e denaro contante. La perquisizione del veicolo e dell’abitazione degli arrestati a Pedaso ha permesso di recuperare altri monili in oro, ricetrasmittenti e strumenti di effrazione. I due fratelli sono stati trattenuti in cella di sicurezza a Osimo e condotti al Tribunale di Ancona per la convalida dell’arresto.

Indagini in corso

Le ricerche del terzo complice sono attive, così come gli accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento dei due arrestati in altri furti recenti.

Fonte foto: IPA