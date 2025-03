Ancona, 3 latitanti arrestati in un'operazione internazionale: in manette anche lo stupratore di Portonovo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 3 soggetti latitanti arrestati il bilancio di un’operazione internazionale condotta dai Carabinieri di Ancona in collaborazione con le forze dell’ordine estere. L’iniziativa, avviata nel settembre 2024, è stata promossa per catturare individui condannati per gravi reati e sfuggiti alla giustizia italiana rifugiandosi all’estero.

Collaborazione internazionale

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata coordinata dal Procuratore Generale Dott. Roberto Rossi, con il supporto del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ancona, Col. Roberto Di Costanzo. L’attività ha coinvolto un’analisi approfondita dei fascicoli SIEP e l’utilizzo di tecnologie avanzate come il sistema Sari per il riconoscimento facciale, oltre a un’intensa collaborazione con le forze di polizia straniere tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP).

Arresti e dettagli

Il primo arresto riguarda K. G., un cittadino albanese del 1978, fermato il 25 settembre 2024 a Tirana per furto in abitazione aggravato, ricettazione aggravata, possesso e fabbricazione di documenti falsi, e porto d’armi. Estradato in Italia il 23 dicembre, deve scontare una pena di 5 anni, 11 mesi e 3 giorni.

Il secondo arresto è avvenuto a Tenerife, dove T.C., pugliese del 1990, è stato catturato il 1° dicembre 2024 per violenza sessuale di gruppo e traffico di stupefacenti. Estradato l’11 dicembre 2024, deve scontare 6 anni, 7 mesi e 20 giorni.

Il 18 maggio 2023 è stato condannato dalla Corte di Appello di Ancona per violenza sessuale di gruppo. Il fatto è stato commesso ad Ancona, località Portonovo, il 20 luglio 2009. La Compagnia di Ancona aveva individuato il soggetto in territorio francese. Il collaterale francese aveva poi riferito che l’uomo si era trasferito in Spagna per questioni lavorative.

Infine, I. D., nigeriana del 1973, è stata arrestata in Olanda il 3 gennaio 2025 per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La donna, ancora in attesa di estradizione, deve scontare 12 anni, 7 mesi e 5 giorni di reclusione per reati commessi in Ancona, Porto Recanati, Torino e Spagna. Maggiori dettagli su Torino.

Fonte foto: IPA