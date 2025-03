Studenti intossicati a scuola a Merano durante l'esperimento di chimica, incidente in laboratorio e malori

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Alcuni studenti dell’istituto Marie Curie di Merano hanno accusato malesseri dopo un esperimento nel laboratorio di chimica. Tre di loro sarebbero rimasti intossicati ma nessuno in maniera grave. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia.

Una classe di studenti dell’istituto tecnico per il turismo e le biotecnologia Marie Curie di Merano, in provincia di Bolzano, ha accusato alcuni malori dopo un esperimento di chimica tenutosi nel laboratorio della scuola. L’incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 15:00.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, sarebbero in totale quattro i ragazzi rimasti intossicati. Gli altri avrebbero soltanto accusato malesseri di entità minima.

Sul posto sono immediatamente arrivate le ambulanze del 118 per soccorrere gli studenti intossicati. Sul posto anche i vigili del fuoco della città, per assicurarsi che l’interno dell’edificio non fosse contaminato.

Le condizioni dei ragazzi intossicati

Quasi tutti gli studenti presenti all’interno del laboratorio di chimica dell’istituto Marie Curie, in cui è avvenuto l’incidente, avrebbero subito soltanto lievi malori a seguito dell’intossicazione.

Sarebbero invece in tutto quattro i ragazzi che hanno riportato i sintomi più gravi e che avrebbero richiesto l’intervento delle ambulanze, arrivate presso l’istituto tecnico poco dopo le 15:00, quando è stato lanciato l’allarme, per essere trasportati in ospedale in condizioni comunque non gravi.

Fonte foto: ANSA Polizia, ambulanze e vigili del fuoco fuori dalla scuola di Merano

Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica però ci sarebbe ancora qualcosa da chiarire sull’origine di questi malori. Infatti non tutti gli studenti che si sono sentiti male appartenevano alla stessa classe.

Sgomberata la scuola di Merano

All’arrivo dei vigili del fuoco la sede dell’istituto scolastico Marie Curie di Merano è stata completamente evacuata. I pompieri hanno quindi cominciato a ispezionare l’interno per risalire a quale sia stata la causa dei malesseri.

La teoria dell’incidente nel laboratorio di chimica rimane per il momento la più accreditata, ma tra le ipotesi possibili ci sarebbe anche quella di una fuga di gas che avrebbe intossicato alcuni degli studenti.

Di fronte alla scuola, su uno dei prati antistanti, sono stati allestiti alcuni tendoni da campo per accogliere i circa 20 ragazzi che sono fuggiti all’esterno dell’edificio a causa dei sintomi.