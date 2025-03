Viterbo, spaccio di eroina davanti alla scuola: donna arrestata, scatta il divieto di accesso per tre anni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna italiana di 45 anni è stata arrestata a Viterbo per spaccio di droga. Il Questore ha emesso un divieto di accesso alle aree urbane per proteggere i giovani studenti. L’arresto è avvenuto il 10 marzo nei pressi dell’Istituto Comprensivo Statale “Pietro Vanni”.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la donna è stata notata dalla Squadra Volante mentre si nascondeva dietro un albero in via Carlo Cattaneo. Durante una perquisizione personale, è stata trovata in possesso di diverse dosi di eroina, nascoste nella sua borsetta.

Perquisizione domiciliare

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Viterbo, che ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Misure di prevenzione

La donna, già destinataria di un Avviso Orale del Questore per precedenti specifici, è stata colpita da un provvedimento che le vieta per 3 anni di accedere e stazionare nei pressi delle scuole e dei locali pubblici vicini. Questo per allontanare lo spacciatore dai luoghi di interesse criminale e tutelare i giovani studenti.

Conseguenze legali

La violazione del provvedimento costituisce un reato punibile con la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 10.000 a 24.000 euro.

Fonte foto: IPA