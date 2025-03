Vicenza, scambio di droga dietro un’auto: cocaina ed eroina sequestrate, due pusher bloccati dalla Polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state interdette dall’accesso e stazionamento nei pressi degli esercizi pubblici di Vicenza per spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, noto come DASPO Willy, è stato emesso dal Questore della provincia di Vicenza per una durata di 2 anni.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è avvenuta nella zona di Campo Marzio, dove il personale dell’Unità NOS della Polizia Locale di Vicenza ha individuato due uomini in atteggiamenti sospetti. I due si erano incontrati e defilati dietro un veicolo parcheggiato per scambiare qualcosa.

Risultati del controllo

Gli agenti hanno proceduto a identificare e controllare i due soggetti in luoghi diversi subito dopo lo scambio. Nelle tasche del primo uomo sono stati trovati 32 involucri contenenti “cocaina” per un peso di 1,93 grammi ed “eroina” per un peso di 5,75 grammi. Il secondo uomo è stato trovato in possesso di 64 euro, somma di cui non ha saputo giustificare il possesso, essendo privo di reddito e senza un’attività lavorativa stabile.

Conseguenze legali

In caso di violazione del DASPO Willy, è prevista una reclusione da 1 anno a 3 anni e una multa da 10.000 a 24.000 euro.

Fonte foto: IPA