Atterraggio d'emergenza a Venezia di un aereo partito da Londra e diretto in Egitto: 4 passeggeri intossicati

Paura su un volo partito da Londra e diretto a Sharm el Sheikh, in Egitto: un velivolo della British Airways è stato costretto all’atterraggio di emergenza presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia. Secondo le prime indiscrezioni almeno quattro passeggeri avrebbero accusato un malore a seguito di un’intossicazione che li avrebbe colpiti sulla pelle e alla gola.

Atterraggio d’emergenza per un volo diretto in Egitto

Nel primo pomeriggio di lunedì 23 dicembre un aereo della British Airways è stato costretto a chiedere un atterraggio di emergenza presso l’aeroporto di Venezia.

Il velivolo ha ottenuto l’autorizzazione dalla torre di controllo di Tessera e ha effettuato la discesa sul suolo italiano alle 12:33. Lo riferisce l’Ansa da una conferma arrivata da Save, la società di gestione dell’aeroporto Marco Polo di Venezia.

Un aereo partito da Londra e diretto in Egitto è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Venezia: quattro passeggeri accusano sintomi da intossicazione

Secondo l’Ansa, che riporta la notizia da fonti della Regione Veneto, l’Airbus A320 stava sorvolando il Mediterraneo quando improvvisamente quattro passeggeri avrebbero manifestato i sintomi di un malore.

Il governatore Luca Zaia sulla sua pagina Facebook ha parlato di “un’intossicazione alla pelle e alla gola”. Gli altri dettagli sono in aggiornamento.

Malore a bordo, passeggeri soccorsi a Venezia

Per il momento non è dato conoscere le cause del malore che quattro passeggeri avrebbero accusato durante il volo. L’Arena riporta che il velivolo della British Airways, una volta raggiunta la pista di Venezia, è stato raggiunto dagli operatori del Suem 118 che hanno preso in consegna i viaggiatori colpiti dall’intossicazione.

I vigili del fuoco, nel frattempo, hanno transennato l’intera area che circonda l’aeromobile. Secondo le ultime indiscrezioni i sintomi sarebbero stati accusati sia da passeggeri sia da personale di bordo.

I sintomi accusati sull’aereo

Secondo una nota dell’Asl pubblicata dal Corriere della Sera, le persone colpite “lamentavano i lievi sintomi neurologici, ora quasi del tutto rientrati”.

Nello specifico si tratterebbe di una passeggera e tre assistenti di volo che manifestavano “vertigini e parestesie“.

Articolo in aggiornamento