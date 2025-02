Cosa sappiamo su Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa, trovati morti in casa: l'attore aveva vinto due Oscar

Addio a Gene Hackman e a sua moglie Betsy Arakawa. Un fulmine a ciel sereno si abbatte su Hollywood: l’attore e la sua metà sono stati trovati morti nella loro abitazione a Santa Fe, nel New Mexico. Le autorità locali riferiscono che sono in corso indagini per stabilire le circostanze che hanno portato al decesso la coppia.

Gene Hackman e Betsy Arakawa trovati morti in casa

Le informazioni sono ancora frammentarie: i corpi dell’attore statunitense Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa sono stati rinvenuti privi di vita nella loro abitazione lungo la Sunset Trail. Lo fanno sapere i media internazionali che riportano le dichiarazioni delle autorità locali.

Secondo le prime indiscrezioni riportate da Ansa il ritrovamento risalirebbe al pomeriggio di mercoledì 26 febbraio, quando gli agenti hanno fatto ingresso nella casa che la coppia condivideva a Santa Fe, nel New Mexico.

Fonte foto: IPA Tragedia nel mondo del cinema: Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa sono stati trovati privi di vita nella loro abitazione sulla Sunset Trail di Santa Fe, nel New Mexico. Le indagini sulle circostanze sono in corso

Secondo la testata locale Santa Fe New Mexican insieme ai cadaveri della coppia le autorità avrebbero rinvenuto il corpicino senza vita del loro cane. Lo riferisce Adan Mendoza, sceriffo della contea di Santa Fe.

The Guardian scrive che le autorità si erano portate sul posto per indagare sul decesso di una coppia di anziani e del loro animale, ma per il momento non è dato sapere se la polizia sia intervenuta a seguito di una segnalazione o di una denuncia di scomparsa, o per un ordinario controllo di sicurezza.

Le indagini sono in corso

Per il momento le autorità locali mantengono lo stretto riserbo sulle dinamiche che avrebbero portato al decesso dell’attore e della moglie. Mendoza riferisce che nell’abitazione non sarebbero stati rinvenuti segni di effrazione né di altre azioni criminali.

Non è dato sapere, inoltre, da quanto tempo Hackman, Arakawa e i loro cane si trovassero privi di vita. Mentre vengono battuti tutti i lanci di stampa lo sceriffo fa sapere al Guardian che le autorità sono in attesa di un mandato di perquisizione per poter effettuare i dovuti rilievi.

La conferma è arrivata dopo la mezzanotte di giovedì 27 febbraio quando Mendoza, in colloquio con i giornalisti delle redazioni locali, ha riferito: “Possiamo confermare che sia Gene Hackman che sua moglie sono stati trovati morti mercoledì”.

Lutto nel mondo del cinema

95 anni lui, 61 lei, il noto attore statunitense e la pianista di musica classica erano convolati a nozze nel 1991. Gene Hackman aveva vinto due Oscar: il primo nel 1972 come miglior attore protagonista per il film Il braccio violento della legge di William Friedkin, il secondo nel 1993 come miglior attore non protagonista per Gli spietati di Clint Eastwood.

Nel 2008 Hackman prese la decisione di ritirarsi dal mondo del cinema. Come ricostruisce il Corriere della Sera, scelse una vita più ritirata a seguito di un test da sforzo cui si era sottoposto a New York. “Il medico mi ha detto che il mio cuore non era in condizioni tali da doverlo sottoporre a uno stress”, aveva raccontato l’attore in un’intervista all’Empire.

In pochi giorni il mondo del cinema piange una seconda tragica scomparsa: solamente il 26 febbraio Hollywood era già listata a lutto per la morte di Michelle Trachtenberg, anch’ella trovata senza vita nella sua abitazione a New York. Le circostanze sul decesso non sono ancora state rese note. L’attrice, nota per aver interpretato Georgina Sparks in Gossip Girl, aveva solo 39 anni.