Gemelli 76enni trovati morti in casa a Roma: appartamento in condizioni igieniche pessime, indagini in corso

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un dramma di solitudine e abbandono si è consumato a Roma mercoledì 13 settembre, dove due gemelli ultrasettantenni, Alberto e Giancarlo Stillo, sono stati scoperti senza vita nel loro appartamento di via Licinio Murena, nella zona di Don Bosco. La scoperta è stata resa possibile grazie all’allarme lanciato da una vicina preoccupata, la quale, dopo giorni di assenza dei fratelli e un odore sgradevole proveniente dall’abitazione, ha deciso di chiamare le forze dell’ordine. In corso le indagini per accertare la causa dei decessi ed escludere tutte le ipotesi di reato.

Il ritrovamento

La scena che si è presentata agli agenti del commissariato Tuscolano è stata scioccante. Alberto era seduto su una poltrona, mentre Giancarlo giaceva su un divano.

Entrambi i 76enni sembravano essere morti da alcuni giorni, ma le cause del loro decesso restano un mistero. Al momento, si attende l’esame autoptico, ordinato dal pubblico ministero, per svelare le circostanze esatte della tragedia.

Fonte foto: Tuttocittà L’appartamento dove vivevano i gemelli Stillo si trova nel quartere Don Bosco a Roma

L’allarme

Un odore insopportabile proveniente dall’appartamento ha messo in allarme una vicina di casa, preoccupata che fosse successo qualcosa ai fratelli Stillo.

Sua infatti la chiamata alla polizia, con i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Tuscolano ad intervenire per sfondare l’ingresso del loro appartamento, rimasto praticamente sbarrato per giorni.

Morti a distanza di tempo

In attesa dell’autopsia, già dall’esame esterno è emerso che la morte dei gemelli potrebbe essere avvenuta con qualche giorno di differenza e, molto probabilmente, risalire a almeno una settimana fa.

L’aspetto che rende ancora più inquietante la vicenda è che non sono stati trovati segni di effrazione nell’appartamento.

L’abitazione è stata trovata in condizioni igieniche precarie, ma l’ordine e l’integrità interna hanno suggerito che l’ipotesi di una rapina possa essere esclusa.

I casi simili

Incredibile come nella stessa giornata sia capitata una vicenda del tutto simile, in questo caso adA Alcamo, in provincia di Trapani. Una giovane donna di circa 23 anni è stata trovata morta all’interno di un appartamento che aveva affittato solo 24 ore prima.

A trovare il corpo senza vita il proprietario dell’immobile. Le circostanze della sua morte rimangono oscure, e la polizia sta indagando per scoprire la causa.

Poco meno di un mese fa, invece, un altro drammatico ritrovamento a Taranto, con il cadavere di una donna di 62 anni rinvenuto nel suo appartamento nel quartiere Tamburi. I vicini, preoccupati dalla sua improvvisa assenza, avevano dato l’allarme dopo aver sentito un odore sospetto provenire dalla sua casa. La polizia, in collaborazione con i pompieri, è intervenuta e ha scoperto il corpo in decomposizione.