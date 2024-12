Edoardo Bove tornerà a giocare, il post dopo il malore e i rischi secondo il cardiologo: futuro all'estero

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

“Quello che è successo domenica è la testimonianza della parte genuina del calcio: quella che si nutre di emozioni vere, di storie personali e di un forte legame tra chi gioca e chi tifa”. In un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Edoardo Bove ha parlato per la prima volta del malore che l’ha colpito durante la partita di Serie A Fiorentina-Inter, ringraziando tifosi, compagni e avversari. Il centrocampista viola ha concluso spiegando di voler tornare presto in campo.

Il post di Edoardo Bove dopo il malore

“Lo spiacevole episodio avvenuto durante Fiorentina-Inter (in seguito al quale il giovane calciatore è stato trasferito all’ospedale Careggi di Firenze, ndr), mi ha dimostrato, ancor più di quanto pensassi, che il calcio è molto più di una partita, di un campionato, o di una carriera”, ha scritto Bove nel suo messaggio.

Il centrocampista classe 2002 ha definito questo sport una “comunità di persone“, spiegando come esse siano legate da una passione comune e condividano momenti di gioia ma anche di commozione, rabbia, delusione e sofferenza.

La dedica a Edoardo Bove durante la partita di Coppa Italia Fiorentina-Empoli allo Stadio Artemio Franchi

“Proprio in questi momenti mi rendo conto di quanto questo sport sia genuino – prosegue il post – di quanto, al dì la dei risultati, della competizione o della concorrenza siamo tutti uniti”.

L’atleta viola ha espresso gratitudine per il calore della tifoseria e per il supporto dimostrato dai compagni di squadra, spiegando come tali gesti gli abbiano dato “una forza e un coraggio incredibili“.

La volontà di tornare in campo

Dopo aver fatto riferimento a una “energia positiva” in grado di farlo rimanere tranquillo, Bove ha invitato i suoi sostenitori a non dimenticare la vera essenza del calcio e a non essere offuscati dal lato più commerciale, senza mai dare per scontato il suo spirito autentico.

“Detto questo – ha concluso – sono veramente grato di appartenere a questo mondo e vi ringrazio dal profondo del cuore per l’affetto e la vicinanza che mi avete dimostrato! Io sto bene e questa è la cosa più importante!”.

Infine, la promessa: “Ci vediamo presto… In Campo! Edo”.

Il parere del cardiologo Giampiero Patrizi

A proposito del caso di Edoardo Bove si è espresso Giampiero Patrizi, presidente della Società Italiana di Cardiologia dello Sport. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, il medico ha spiegato che per il giovane non è consigliabile continuare a giocare a certi livelli.

“Se ha fibrillato – ha sottolineato Patrizi – è possibile che in futuro, non si sa quando, non si sa dove, fibrillerà ancora. Il defibrillatore deve avere la capacità di registrare e riconoscere l’aritmia fatale, ma per esser tale deve avere la capacità di erogare la scarica, se c’è necessità”.

Secondo il cardiologo, giocare a calcio potrebbe rappresentare una discriminante: “Giocando di più, una cardiopatia può incidere più negativamente. Il consiglio che viene dato all’atleta è il seguente: non è consigliabile continuare ad applicarsi ad attività strenua”, ha concluso l’esperto.