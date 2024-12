Le prime parole di Edoardo Bove dall'ospedale dopo il malore: "Grazie a tutti". Come sta il calciatore

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Arrivano buone notizie dopo il malore che ha colpito Edoardo Bove. Il giocatore della Fiorentina si è risvegliato, sta bene e ha ringraziato tutti per essergli stati vicino in un momento così complicato.

Malore alle spalle, Edoardo Bove sta bene: le prime parole

“Grazie a tutti”. Sono queste le prime parole di Edoardo Bove dal reparto di rianimazione dell’ospedale Careggi di Firenze.

La sua prima notte nella struttura sanitaria è andata bene: il giocatore è sveglio, non è più intubato e prosegue nella sua ripresa dopo il malore accusato in campo nella serata di domenica 1° dicembre.

Fonte foto: IPA Edoardo Bove, calciatore della Fiorentina

Il recupero e i test

In mattinata il calciatore della Fiorentina si è mostrato lucido e ha parlato con il personale sanitario e i suoi familiari.

Edoardo Bove continuerà il suo recupero nel policlinico fiorentino dove sono già programmati i prossimi accertamenti da fare per avere un quadro chiaro della situazione, anche insieme allo staff medico della sua squadra.

Resta da chiarire cosa ha provocato l’aritmia che avrebbe portato a un arresto cardiaco.

La situazione in ospedale

A Careggi, è tornato in mattinata l’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, che già nella serata precedente aveva visitato il suo giocatore insieme ai compagni di squadra. Sono attesi anche il direttore generale del club, Alessandro Ferrari, e il direttore sportivo, Daniele Pradè.

In ospedale sono presenti ovviamente anche i genitori del calciatore e tutti i suoi familiari.

Nella notte le condizioni del ragazzo sono migliorate fino a spingere i medici a estubarlo. Ore dopo, Bove si è mostrato sveglio, lucido e ha risposto senza problemi alle domande di quanti si stavano prendendo cura di lui.

Cos’è successo al Franchi

Sono stati minuti e ore di apprensione per quanto successo durante Fiorentina-Inter. Al minuto 17’, Edoardo Bove si è accasciato da solo e ha accusato un malore. Per fortuna, i soccorsi sono stati rapidi. Il calciatore è stato portato sull’ambulanza in quattro minuti e gli sono state applicate le placche del defibrillatore, utilizzato poi sul mezzo.

Arrivato a Careggi, Bove era cosciente e in stato di agitazione: è stato intubato per stabilizzare la situazione e quindi ricoverato in terapia intensiva, dove è stato sedato.

Nel comunicato diffuso dall’ospedale e dal club, è stato chiarito che il malore non ha provocato danni cerebrali o cardiaci.