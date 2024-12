Edoardo Bove si accascia a terra durante Fiorentina-Inter, portato via in ambulanza, partita sospesa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Paura al Franchi. Durante la partita Fiorentina-Inter il calciatore dei padroni di casa Edoardo Bove si è accasciato a terra ed è stato portato via in ambulanza. L’arbitro ha deciso per la sospensione della gara.

Il malore di Edoardo Bove

Attorno al 17esimo minuto della partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter, che si svolgeva allo stadio Artemio Franchi di Firenze, il calciatore dei padroni di casa Edoardo Bove si è accasciato a terra per un malore.

Subito sia il suo compagno di squadra Rolando Mandragora che l’interista Federico Dimarco hanno chiesto l’intervento dell’ambulanza per soccorrere Bove, mentre un gruppo di altri calciatori si era radunato attorno al ragazzo caduto a terra improvvisamente.

Fonte foto: ANSA Giocatori e soccorritori attorno a Bove

Bove si era appena rialzato dopo essersi accovacciato per allacciarsi le scarpe, quando è caduto nuovamente a terra. L’ambulanza è intervenuta e ha portato il ragazzo in ospedale. Secondo quanto riportato da SkySport, Bove avrebbe ripreso conoscenza in ospedale.

Il caos in campo e il richiamo all’arbitro

Il malore di Bove è avvenuto in un momento molto concitato della partita. Due minuti prima l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez aveva realizzato un gol segnalato dal guardalinee come non valido.

L’arbitro Daniele Doveri stava dialogando con la panchina della Fiorentina quando Bove si è accasciato a terra e quindi non ha notato immediatamente quello che stava succedendo.

È stato Simone Inzaghi, l’allenatore dell’Inter, a cominciare a richiamare l’attenzione del direttore di gara facendo ampi gesti e gridando nella sua direzione per chiedergli di autorizzare l’entrata in campo dei soccorsi.

Sospesa la partita

In pochi istanti l’ambulanza è arrivata in campo e ha caricato Bove, che è stato portato il più in fretta possibile al vicino ospedale di Correggi dove è assistito anche da dirigenti della Fiorentina.

L’arbitro ha quindi sospeso la partita, mandando le squadre negli spogliatoi. Il match non riprenderà e dovrà essere continuato in un’altra data che verrà decisa in seguito a seconda degli impegni di entrambe le formazioni.

Visibilmente provati da quanto accaduto sia i giocatori della Fiorentina, compagni di squadra di Bove, che gli avversari dell’Inter, oltre che agli staff tecnici di entrambe le squadre.

Notizia in aggiornamento