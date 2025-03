Dubbi sul bus precipitato nel Po a Torino, ipotesi sul pilota automatico e possibile guasto: aperta indagine

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Emergono dubbi attorno all’incidente del bus precipitato nel Po a Torino: secondo amici dell’autista Nicola Di Carlo, il mezzo era dotato di pilota automatico e si ipotizza anche un possibile guasto. Allo stesso tempo, immagini video suggerirebbero un possibile malore al volante dietro alla tragedia. Intanto la magistratura indaga e il bus è sotto sequestro per verifiche tecniche.

Perchè il bus è precipitato nel Po a Torino

La magistratura, insieme alla polizia municipale di Torino, si occuperà di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente avvenuto il 26 marzo, con il bus precipitato nelle acque del Po.

Nel frattempo emergono diverse ipotesi, come quella di un malfunzionamento. Alcuni amici e conoscenti di Nicola Di Carlo, l’autista deceduto, sostengono che sul pullman possa essersi verificato un guasto al pilota automatico.

Fonte foto: ANSA

Il bus è precipitato nel Po all’altezza di piazza Vittorio Veneto a Torino

L’ipotesi del malore

Gli inquirenti stanno cercando di chiarire diversi interrogativi, mentre nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia sul corpo di Nicola di Carlo.

Alcuni video ripresi da testimoni mostrano il bus mentre scivola verso il fiume. Dentro la cabina, l’autista sembra tentare di rialzarsi dal sedile, forse nel tentativo disperato di riprendere il controllo del mezzo.

Sono immagini che alimentano i sospetti che l’autista abbia avuto un malore improvviso, impedendogli di controllare il pullman, ma solo l’esame autoptico potrà chiarire se il decesso sia avvenuto prima o dopo la caduta nel Po.

Gli agenti della municipale hanno esaminato la scena e non hanno riscontrato tracce di frenata sull’asfalto. Il mezzo, ora sotto sequestro, sarà analizzato da tecnici specializzati per valutare lo stato dei freni e il livello di manutenzione.

La dinamica dell’incidente

Nell’incidente che ha coinvolto il bus precipitato nel Po l’unica vittima è Nicola Di Carlo, il conducente che in quel momento era da solo sul mezzo. L’uomo, inizialmente tratto in salvo da alcuni membri di un vicino circolo sportivo giunti in motoscafo, si è spento poco dopo.

Le circostanze dell’episodio restano da chiarire. Il video mostra il veicolo mentre scivola lentamente oltre il bordo stradale. Nella sua discesa, il mezzo ha travolto tre persone che si trovavano a camminare lungo il marciapiede del Lungo Po Armando Diaz, nei pressi di piazza Vittorio Veneto.

I feriti, trasportati d’urgenza in ospedale, hanno riportato lesioni lievi e non sono in pericolo di vita.