Omicidio a Torino, ucciso a coltellate in via Lauro Rossi: trovato morto dal coinquilino in camera da letto

Omicidio a Torino, dove un uomo di origini cinesi è stato trovato morto nella sua abitazione in via Lauro Rossi 43, nel quartiere Barriera di Milano. Il corpo, ritrovato dal coinquilino, presentava numerose ferite da arma da taglio. L’assassino non ha lasciato traccia dell’arma del delitto e al momento è in fuga. Sul caso indagano i carabinieri.

Omicidio in via Lauro Rossi a Torino

A fare la tragica scoperta, venerdì 7 marzo, è stato il coinquilino della vittima, che non avendo sue notizie ha deciso di controllare nella stanza da letto.

Una volta entrato, si è trovato di fronte a una scena drammatica: il suo compagno d’appartamento giaceva senza vita, con profonde ferite da arma da taglio sul corpo.

Via Lauro Rossi si trova nel quartiere Barriera di Milano a Torino

L’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi, ma all’arrivo del 118 i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono giunti i carabinieri della Scientifica, che hanno eseguito i rilievi alla ricerca di tracce utili a individuare il responsabile.

L’ipotesi più probabile è che l’uomo conoscesse il suo aggressore, dato che non sono stati segnalati segni di effrazione alla porta d’ingresso.

Un quartiere segnato dalla violenza

L’omicidio di via Lauro Rossi a Torino si inserisce in un contesto già segnato da episodi di violenza. Meno di un mese fa, il 14 febbraio, sempre in questa via, un uomo ha tentato di uccidere la compagna colpendola con un martello dopo aver tentato di strangolarla.

L’aggressione si era consumata a pochi metri di distanza dal luogo del delitto odierno, sempre nel quartiere Barriera di Milano.

Caccia all’assassino

Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla pm Antonella Barbera, che stanno cercando di ricostruire le ultime ore della vittima. Gli investigatori stanno ricostruendo la vita della vittima, analizzando eventuali conflitti o situazioni che potrebbero aver portato al delitto.

Un elemento cruciale è la mancanza dell’arma del delitto, che potrebbe essere stata portata via dall’assassino per depistare le indagini. I carabinieri stanno anche vagliando la possibilità che la vittima fosse coinvolta in dispute personali o economiche.

Nelle prossime ore gli inquirenti analizzeranno le riprese delle telecamere di sicurezza della zona e proseguiranno con gli interrogatori per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio.