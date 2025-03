Tim down il 25 marzo, la rete mobile non funziona in tutta Italia: problemi anche per Fastweb, Kena e CoopVoce

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nel pomeriggio di martedì 25 marzo, migliaia di utenti Tim si sono trovati improvvisamente senza connessione dati né possibilità di effettuare chiamate. La rete dell’operatore italiano ha iniziato a registrare gravi malfunzionamenti a partire dalle 16.30, con un picco attorno alle 17.45, quando il sito Downdetector ha superato le 15.000 segnalazioni. Gli utenti sono in attesa di comunicazioni da parte dell’azienda.

Tim down in tutta Italia

I problemi principali riguardano la rete mobile, con segnale totalmente assente in molte aree e interruzioni anche sui servizi 4G e 5G. Una percentuale minore di utenti ha riportato disservizi sulla rete fissa, mentre alcuni lamentano un blackout totale, senza alcuna possibilità di collegarsi.

Il down sembra esteso a tutto il territorio nazionale, senza distinzioni geografiche.

Fonte foto: ANSA

Problemi per gli utenti Tim

Le città in cui si registrano le segnalazioni più numerose sono Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo, ma anche in centri più piccoli come Forlì si sono verificati blackout della rete.

Secondo le rilevazioni degli utenti e le mappe diffuse dai portali di monitoraggio dei disservizi, la copertura risulta intermittente o del tutto assente, anche nei capoluoghi normalmente ben serviti.

Problemi anche per Kena Mobile, Fastweb e CoopVoce

A risentire del problema non sono solo i clienti Tim, ma anche gli utenti che si appoggiano alla rete dell’operatore tramite brand virtuali come Kena Mobile, Fastweb, CoopVoce e altri Mvno. Anche in questi casi, si registrano disagi nell’uso dello smartphone, dalla navigazione al semplice invio di un sms.

L’assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Tim contribuisce al disorientamento degli utenti, che in molti casi hanno inizialmente attribuito il problema al proprio dispositivo.

Clienti in attesa di aggiornamenti dall’azienda

Al momento Tim non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle cause del disservizio né sui tempi di risoluzione. Sui canali social dell’azienda non sono comparsi aggiornamenti, mentre continuano a crescere le segnalazioni da parte degli utenti, che chiedono chiarimenti e assistenza.

È probabile che i tecnici dell’operatore siano già al lavoro per identificare l’origine del guasto e riportare i servizi alla normalità. Nel frattempo, l’unica indicazione utile è quella di non tentare inutili reset dello smartphone: il problema non riguarda i dispositivi personali ma dipende da malfunzionamenti della rete centrale.

Il precedente del 2024

Non è la prima volta che Tim registra una grave interruzione di servizio su scala nazionale. L’ultimo episodio di rilievo risale all’11 febbraio 2024, quando problemi analoghi avevano colpito sia la rete mobile che quella fissa. In quel caso, l’azienda era intervenuta nel giro di alcune ore, ma senza fornire dettagli precisi sulle cause.