Tubercolosi attiva colpisce un calciatore del Psv, come si prende e quali sono i sintomi

Un calciatore del Psv ha la tubercolosi attiva: lo ha confermato la stessa squadra mediante un comunicato ufficiale. Non è stata però chiarita l’identità del giocatore infetto. La TB attiva è in grado di causare diversi sintomi, quali tosse, catarro con tracce ematiche, febbre e calo di peso. La malattia si contrae per via aerea per vicinanza con altri soggetti infetti.

Calciatore del Psv ha la tubercolosi: la nota ufficiale

Stando alla nota ufficiale pubblicata dal Psv sul sito web e sui profili social, un calciatore della squadra avrebbe contratto la tubercolosi attiva.

“Sebbene la possibilità di ulteriori infezioni sia ridotta, la situazione viene monitorata attentamente e stiamo collaborando con le autorità sanitarie”, ha confermato il Psv.

La stampa olandese ha confermato che sono in corso le indagini per stabilire quali siano stati i contatti dello sportivo.

Tutte le persone potenzialmente coinvolte, comunque, sarebbero già state informate.

Tubercolosi attiva: i sintomi e come si prende

Il calciatore del Psv avrebbe contratto la tubercolosi attiva. Questa malattia, infatti, ha diverse forme: quella latente, che non prevede lo sviluppo dei sintomi nonostante l’infezione, e quella attiva.

Detta anche TB attiva, questa forma di tubercolosi prevede non solo lo sviluppo dell’infezione, ma anche la presenza di sintomi. Il sistema immunitario dell’infetto, in questi casi, non riesce a contrastare i batteri.

Sia per la forma latente che per quella attiva, comunque, è necessario intervenire farmacologicamente.

Per quanto concerne i sintomi, possono indicare la presenza di tubercolosi:

tosse di lunga durata (almeno tre settimane)

presenza di febbre, catarro (con o senza tracce di sangue) e gonfiori al collo

spossatezza e senso di malessere generale

perdita di peso e calo ponderale

dolori al petto

episodi di sudorazione notturna.

La malattia viene di solito trasmessa per via aerea, a causa delle secrezioni dei soggetti infetti. Anche uno starnuto o un colpo di tosse potrebbe infettare le persone nelle vicinanze.

Il mistero del giocatore infetto

Per questioni di privacy, il comunicato del Psv non ha fornito dettagli sull’identità del calciatore che ha contratto la tubercolosi attiva.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa olandese, in particolare dal De Telegraaf, il giocatore infetto sarebbe lo spagnolo Lucas Perez.

Il 36enne ha raggiunto l’Olanda lo scorso febbraio, senza però viaggiare in aereo: avrebbe affrontato il viaggio in auto per la sua paura dei voli.