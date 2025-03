Zelensky in Ucraina lancia una frecciata a Donald Trump, il video sul vestito dopo lo scontro alla Casa Bianca

Zelensky non si è scordato della battutaccia di Donald Trump dello scorso 28 febbraio. Il tycoon nell’accogliere il numero uno di Kiev alla Casa Bianca, prima che andasse in scena il litigio in mondovisione nello Studio Ovale, aveva ironizzato sul fatto che Zelensky non si fosse presentato in giacca e cravatta. Nelle scorse ore, il presidente ucraino, durante la cerimonia del Premio nazionale Taras Shevchenko, ha lanciato una frecciata a Trump, facendo un chiaro riferimento alla battutaccia del presidente Usa sull’eleganza.

Ucraina, la stoccata di Zelensky a Donald Trump

“Grazie ancora a tutti gli artisti ucraini. Scusatemi se non sono in giacca e cravatta”, ha scandito Zelensky nel corso della cerimonia del Premio Taras Shevchenko.

I presenti in sala lo hanno applaudito e si sono fatti una risatina, avendo immediatamente colto la stoccata ironica indirizzata a Trump. “Gloria all’Ucraina”, ha poi concluso il numero uno di Kiev, strappando un altro applauso.

Fonte foto: ANSA Il presidente ucraino Zelensky

Cosa è successo alla Casa Bianca e cosa ha detto Trump

“Si è vestito elegante oggi”. Così Trump il 28 febbraio, a favor di telecamere, nell’accogliere Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente ucraino aveva incassato con un sorriso e con un certo imbarazzo le parole del tycoon. Parole che si sono rivelate solamente l’antipasto di ciò che sarebbe accaduto.

Nel colloquio vero e proprio Trump ha attaccato Zelensky a muso duro. Secondo diversi analisti la lite non si è innescata spontaneamente, ma sarebbe stata frutto di una ‘imboscata‘ ben congeniata.

Sempre per quel che riguarda gli abiti indossati da Zelensky alla Casa Bianca, un giornalista aveva posto una domanda ‘scomoda’ e piuttosto pretenziosa nei confronti del presidente ucraino.

“Perché si rifiuta di indossare un completo? Lo possiede? Molti americani possono pensare che lei non rispetta questo Ufficio”, aveva scandito il giornalista.

In quel frangente fu Donald Trump a stemperare i toni: “A me piace il suo abbigliamento”. Zelensky aveva poi risposto con una battuta sulla qualità del vestito, per poi concludere: “Ho problemi più seri di cui occuparmi”.

Premio nazionale Taras Shevchenko, i vincitori

La battuta di Zelensky è arrivata durante l’assegnazione del Premio nazionale ucraino Taras Shevchenko per il 2025.

I riconoscimenti sono andati al al poeta Yuri Izdryk per il libro “Collezione”; al giornalista Pavel Kazarin per il progetto “Giornalismo in tempo di guerra”; al direttore Vasyl Vovkun per l’opera “Nikita la volpe”, al balletto “Ombre degli antenati dimenticati”, al balletto moderno “Conosci te stesso!”, alla cantata teatrale “Salmi di guerra!”.

E ancora, premi per Zhanna Kadyrov per la mostra personale “Flight Trajectory”; per Valentina Karpets-Yermolaeva, Andriy Pikus, Maria Pikuš, Natalia Rybak per il progetto artistico “Petrykivskyi Painting: In Defense of Identity”;

Riconoscimenti anche per Bogdan Pivnenko, per i programmi dei concerti del 2019-2024, e per il compositore Oleksandr Shymko, per il sacro mistero “Vyriy”. Premiati infine Alexander Sanin, Serhiy Mykhaylchuk e Ally Zagaykevich.