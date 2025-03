Morta Pamela Bach ex moglie di David Hasselhoff, attrice di Supercar trovata in casa: ipotesi suicidio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Pamela Bach, ex moglie di David Hasselhoff, è stata trovata morta nella sua casa di Los Angeles. Secondo le prime informazioni, la 61enne si sarebbe suicidata con un colpo di pistola alla testa, senza lasciare biglietti. L’attrice, conosciuta per serie tv di successo come “Supercar” e “Baywatch”, aveva divorziato da Hasselhoff nel 2006.

Pamela Bach si sarebbe suicidata

L’attrice è stata trovata senza vita mercoledì 5 marzo nella sua abitazione a Los Angeles. Pamela Bach, ex moglie di David Hasselhoff, aveva 61 anni.

A dare l’allarme sono stati i suoi familiari, che non riuscivano a contattarla. Le cause esatte della morte sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Fonte foto: IPA

Pamela Bach e l’ex marito David Hasselhoff

Attualmente alcune indiscrezioni caldeggiano l’ipotesi dell’atto volontario. In particolare, il sito di gossip Tmz riporta che l’attrice di “Supercar” e “Baywatch”,sarebbe morta per un colpo di pistola autoinflitto alla testa. Un suicidio che sarebbe avvenuto senza motivazioni esplicite.

Chi era Pamela Bach

Nata a Tulsa, in Oklahoma, il 16 ottobre 1963, Pamela Bach iniziò la sua carriera iniziò con la soap opera “Febbre d’amore” e fece parte del cast di “Supercar”: proprio in questo contesto incontrò il futuro marito.

Successivamente, recitò in vari episodi di “Professione pericolo”, “Superbo”, “Sirens” e “Viper”, e recitò in 14 episodi di “Baywatch”. Nel suo percorso anche i reality show, con la partecipazione alla versione britannica di Celebrity Big Brother nel 2011.

Il matrimonio con David Hasselhoff

Il matrimonio fra Pamela Bach e David Hasselhoff fu coronato nel dicembre 1989, unione suggellata dalla nascita di due figlie, Taylor e Hayley. Nel gennaio 2006, Hasselhoff ha avviato le pratiche di divorzio, dando inizio a una separazione conflittuale in cui Bach lo ha accusato di abusi.

Come riportato dal Guardian, Hasselhoff era finito in seguito al centro di una controversia quando un video che lo ritraeva ubriaco lo portò a perdere la possibilità di far visita alle figlie per un paio di settimane. L’attore riconobbe il suo stato alterato nel filmato, ma ha sempre negato le accuse di abuso.

“L’ho sempre amato e lo farò sempre, e ho amore e compassione per lui” aveva dichiarato Bach in occasione del divorzio da Hasselhoff. “È un giorno triste, ma un giorno per andare avanti”.

In una dichiarazione rilasciata a People, un portavoce dell’ex marito ha espresso un messaggio di cordoglio. “La nostra famiglia è profondamente addolorata per la scomparsa di Pamela Hasselhoff” si legge. “Siamo grati per l’affetto e il sostegno che abbiamo ricevuto, ma chiediamo gentilmente di mantenere la privacy durante il lutto e l’attraversamento di questo momento difficile”.