Andrea Prospero trovato morto a Perugia, studente 19enne era scomparso da una settimana

Lo studente di 19 anni Andrea Prospero è stato ritrovato morto a Perugia, all’interno di un affittacamere. A condurre nella stanza gli investigatori la stessa agenzia immobiliare che aveva dato la stanza al ragazzo. Non si avevano notizie di lui dal 24 gennaio.

Il ritrovamento di Andrea Prospero

Il corpo di Andrea Prospero è stato ritrovato in un affittacamere di Perugia che il ragazzo aveva preso in affitto alcuni giorni fa. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’abitazione, trovando il 19enne morto sul letto della stanza.

A segnalare la possibile presenza di Prospero proprio l’agenzia immobiliare che gli aveva affittato la camera. Non avendo ricevuto il pagamento, gli impiegati dell’agenzia avevano cercato il nome del ragazzo su internet, scoprendone la scomparsa.

Nessuno aveva più avuto notizie di Prospero da quasi una settimana. Le sue ricerche non avevano dato alcun esito fino al momento del suo ritrovamento.

Come è morto Andrea Prospero

Stando a quanto riporta il sito di informazione locale Umbria24, sul corpo di Prospero non sarebbero stati trovati segni di violenza. Accanto al letto della stanza sarebbe stata trovata una confezione di farmaci.

Lo stato del cadavere farebbe ipotizzare che la morte dello studente di 19 anni sia avvenuta già da alcuni giorni, ma soltanto un esame autoptico più approfondito potrà accertare con precisione la data del decesso.

La sparizione e le ricerche

Prospero era sparito dall’ostello di via Bontempi, in cui viveva da ottobre, il 24 gennaio alle 10:53. Le telecamere di sorveglianza dell’edificio lo avevano ripreso lasciare la struttura ricettiva dove abitava mentre frequentava il corso di laurea in Informatica all’Università di Perugia.

Ad avvisare per prima della sparizione del ragazzo era stata la sorella, che gli aveva scritto un messaggio per incontrarsi a pranzo nella mensa universitaria di via Pascoli, senza però ricevere risposta.

Quando il fratello non si è presentato all’appuntamento, la giovane si è preoccupata e ha provato a telefonargli, anche in questo caso senza ottenere alcuna risposta. Le ricerche sono cominciate la sera stessa.

Per ritrovare Prospero si erano mobilitati, oltre alla famiglia e alle forze dell’ordine, anche la protezione civile dell’Umbria e l’Università di Perugia, che avevano diffuso la notizia della sua scomparsa e alcune sue foto tramite i social network.