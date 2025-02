Truffa del finto carabiniere ad Alcamo, 87enne consegna 21mila euro in contanti: arrestati due pregiudicati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato ad Alcamo, dove due pregiudicati casertani sono stati fermati per una truffa ai danni di un’anziana. L’operazione è stata condotta per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Alcamo hanno arrestato due pregiudicati originari di Caserta. La truffa è stata perpetrata ai danni di una donna di 87 anni durante l’estate del 2023, utilizzando il metodo del “finto carabiniere”.

Il modus operandi

I due malviventi hanno contattato telefonicamente la vittima, facendole credere che il figlio fosse stato arrestato per un grave incidente stradale. Per evitare l’arresto, le è stato chiesto di consegnare una somma di denaro. Poco dopo, uno dei truffatori si è presentato alla porta della donna, fingendosi un avvocato, e si è fatto consegnare 21.000 euro in contanti, per poi dileguarsi.

Indagini e arresti

Le indagini, sviluppate attraverso l’analisi di numerosi video di sorveglianza, hanno permesso di identificare il veicolo e uno dei truffatori. Le caratteristiche somatiche del sospetto, inserite in banca dati, hanno condotto a un gruppo ristretto di soggetti dediti a simili truffe, tutti originari della Campania. Gli arresti sono stati effettuati con la collaborazione dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Santa Maria di Capua Vetere (CE), rappresentando un passo importante nel contrasto a questo fenomeno criminale.

Avvertimenti alla popolazione

Le indagini continuano per accertare eventuali altri episodi e individuare possibili complici. La Polizia di Stato invita i cittadini, in particolare gli anziani, a diffidare di richieste di denaro legate a presunte emergenze familiari e a segnalare immediatamente episodi sospetti alle forze dell’ordine.

Fonte foto: IPA