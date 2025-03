Vicenza, si fingono carabinieri e truffano un'anziana: le portano via migliaia di euro e gioielli

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 6.050 euro e diversi gioielli il valore dei beni recuperati dalla Polizia di Stato a favore di un’anziana signora di Vicenza, truffata da due uomini che si erano finti carabinieri. La scorsa settimana, lungo l’autostrada A/13 Bologna–Padova, l’auto dei truffatori è stata rintracciata dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Altedo (BO), consentendo il recupero dei beni sottratti.

Il recupero dei beni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della Polstrada si sono recati in provincia di Vicenza per restituire all’anziana signora tutto ciò che le era stato sottratto. La donna, una volta rientrata in possesso dei suoi averi, ha espresso profonda gratitudine nei confronti dei poliziotti per aver recuperato i risparmi accumulati in oltre 10 anni e i monili d’oro, che rappresentavano i suoi ricordi più preziosi.

Un avvertimento importante

Gli agenti hanno colto l’occasione per ricordare alla signora e alla comunità l’importanza di diffidare di chi si presenta alla porta di casa qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine senza indossare la divisa e chiedendo denaro o gioielli. Nonostante la brutta esperienza vissuta, la signora è stata rincuorata e sollevata dal supporto ricevuto.

Fonte foto: IPA