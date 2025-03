Firenze, pesta la compagna davanti alla figlia e la manda in ospedale con 40 giorni di prognosi, arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Firenze. L’8 marzo, un uomo di 35 anni di origine peruviana è stato fermato nella zona Le Cure dopo aver aggredito la compagna.

Dettagli dell’evento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 7.40. L’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, probabilmente dovuto all’assunzione di alcol, è rientrato nell’appartamento condiviso con la compagna, una cittadina peruviana di 23 anni, la figlia di 4 anni e altri due familiari. Una volta in casa, ha aggredito la donna con diversi pugni al volto, anche in presenza della figlia minore.

Conseguenze e intervento medico

La giovane donna, che presentava evidenti segni contusivi al volto, è stata trasportata al locale nosocomio per ricevere le cure necessarie. È stata dimessa con una prognosi di 40 giorni. Durante la denuncia, ha raccontato di precedenti episodi di violenza verbale e fisica subiti.

Procedimenti legali

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare. All’esito dell’udienza di convalida, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, come richiesto dalla Procura della Repubblica.

Presunzione di innocenza

Si precisa che l’effettiva responsabilità dell’indagato e la fondatezza delle accuse dovranno essere valutate nel corso del processo. Al momento, l’uomo è assistito dalla presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA