Sassari, abusi e minacce a una giovane disabile: la ricatta con foto intime, arrestato dalla Squadra Mobile

E’ di un arresto il bilancio di un’operazione della Squadra Mobile di Sassari, che ha portato alla luce gravi abusi sessuali e atti persecutori nei confronti di una giovane disabile. L’uomo è stato fermato dopo un’intensa attività investigativa.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. L’indagato, non accettando la fine della relazione con la giovane, l’ha costretta più volte a subire rapporti sessuali non consenzienti, minacciandola di morte in caso di rifiuto.

Minacce e ricatti

In uno degli episodi più recenti, l’uomo ha portato la vittima in un’area periferica di Sassari, dove ha continuato a perpetrare gli abusi. Ha scattato delle fotografie della donna nuda, minacciando di diffonderle se non avesse accettato ulteriori incontri. L’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bancali, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

