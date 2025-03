Firenze, aggredisce volontaria del 118 che lo soccorre: pugni alla giovane operatrice, arrestato 40enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per lesioni personali il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Firenze. Un cittadino senegalese di 40 anni è stato fermato dopo aver aggredito una volontaria del 118. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio dell’11 marzo in Piazza Indipendenza, dove il personale sanitario era intervenuto per soccorrere l’uomo, presumibilmente in difficoltà a causa dell’eccessiva assunzione di bevande alcoliche.

Dettagli dell’aggressione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante le operazioni di soccorso, l’operatrice sanitaria, una giovane di 27 anni, è stata colpita da diversi pugni agli arti superiori. La donna è stata successivamente trasportata alla più vicina struttura ospedaliera e dimessa con 5 giorni di prognosi per le lesioni riportate.

Intervento delle forze dell’ordine

Le volanti di via Zara sono intervenute prontamente sul posto, riuscendo a rintracciare l’aggressore. Il 40enne, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, collocato presso la Casa Circondariale della città, in attesa dell’udienza per la convalida della misura precautelare.

Presunzione di innocenza

Si sottolinea che l’effettiva responsabilità dell’indagato e la fondatezza delle accuse dovranno essere valutate nel corso del processo. Al momento, l’uomo è assistito dalla presunzione di innocenza. Maggiori dettagli sull’udienza e sugli sviluppi del caso saranno resi noti nei prossimi giorni.

