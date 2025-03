Principe Federico di Lussemburgo morto con la Polg, l'ultima lezione di vita: "Contento di averla avuta io"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il principe Federico di Lussemburgo, morto all’età di 22 anni con la Polg, una malattia rara, ha lasciato un’ultima lezione di vita prima di morire. In una lettera, il papà di Federico, Robert di Lussemburgo, ha raccontato che il figlio era “contento” di aver avuto questa malattia, perché “grazie” a essa ha potuto incontrare persone meravigliose e, attraverso la Fondazione Polg, molti altri malati potranno essere salvati.

Il principe Federico di Lussemburgo e la Polg: l’aneddoto svelato dal papà

Robert di Lussemburgo, papà del principe Federico, ha rivelato un aneddoto sul figlio nella lettera pubblicata sul sito di Fondazione Polg (creata e diretta dallo stesso Federico) in cui è stato annunciato il decesso del 22enne.

Robert ha raccontato che il figlio, in diverse occasioni, ha espresso “gratitudine” per la sua malattia, che gli ha permesso di conoscere così tante persone “meravigliose”. Parlando con un amico, Federico ha anche detto: “Sono contento di essere nato con questa malattia. Anche se ne morirò e anche se i miei genitori non avranno il tempo di salvarmi, so che saranno in grado di salvare altri bambini”.

Federico di Lussemburgo.

Quando è morto il principe Federico di Lussemburgo e dove

Il principe Federico di Lussemburgo è morto a Parigi il 1° marzo del 2025, ma la notizia è stata ufficializzata solo nelle scorse ore.

“Una luce si è spenta, ma tante ne restano“, ha scritto Roberto di Lussemburgo, riferendosi alle altre persone affette dalla Polg, che, come spiegato sul sito della stessa Fondazione, è un “disturbo genetico che priva di energia le cellule del corpo, causando una progressiva disfunzione e insufficienza di più organi”.

L’ultima domanda del principe Federico di Lussemburgo

Nella lettera, Robert di Lussemburgo ha rivelato anche un altro episodio. In punto di morte, il figlio Federico gli ha rivolto un’ultima domanda: “Papà, sei orgoglioso di me?“.

Robert ha raccontato: “Per diversi giorni era riuscito a malapena a parlare, perciò la chiarezza di queste parole è stata sorprendente”.

Il papà di Federico di Lussemburgo ha infine chiosato: “La risposta era molto facile e l’aveva sentita tante volte, ma in quel momento aveva bisogno di rassicurazioni sul fatto di aver dato tutto ciò che ha potuto nella sua breve e meravigliosa esistenza”.