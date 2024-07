Mara Venier in ospedale per un problema all'occhio, fan preoccupati dal post social: "Mai tranquilla"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuovi problemi di salute per Mara Venier, che attraverso un post su Instagram si è mostrata in ospedale con una vistosa benda sull’occhio, preoccupando i suoi followers. La foto condivisa, con l’occhio coperto da una conchiglia trasparente post-operatoria, ricorda un episodio simile risalente a tre anni fa. Nel post, Venier ha ringraziato il professor Cusumano e si è taggata presso la casa di cura San Domenico a Roma.

Mara Venier torna in ospedale per un’operazione all’occhio

Periodo di stop forzato per la conduttrice Mara Venier, costretta in ospedale per un intervento all’occhio, L’annuncio, affidato a Instagram, lascia poco spazio all’interpretazione e ha causato qualche pensiero ai fan.

“Mai tranquilla, grazie professor Cusumano” ha scritto Venier, a corredo del post sul suo profilo social, geolocalizzandosi presso la casa di cura San Domenico di Roma.

La situazione attuale ricorda quanto accaduto tre anni fa, quando Venier sorprese i followers mostrandosi in un letto d’ospedale.

Le reazioni sui social dopo il post di Mara Venier

Il post su Instagram ha suscitato una marea di commenti preoccupati da parte dei suoi seguaci, che hanno subito chiesto spiegazioni alla conduttrice di Domenica In.

Fra questi anche alcuni “vip” come Rita Dalla Chiesa e Achille Lauro, che le hanno espresso il loro sostegno e chiesto notizie sulla sua salute.

Tuttavia, al momento Mara Venier non ha fornito ulteriori spiegazioni, anche se è possibile che nelle prossime ore la conduttrice chiarisca l’episodio che l’ha portata a rivolgersi ai medici del San Domenico.

Un fulmine a ciel sereno per Mara Venier

L’inconveniente di Mara Venier giunge in un periodo ricco di progetti per lei. Attualmente, la conduttrice è impegnata nelle riprese del nuovo film di Ferzan Ozpetek, “Diamanti”, dove interpreta un ruolo ideato appositamente per lei dal regista, che ha insistito per averla nel cast.

Parallelamente, Mara è anche immersa nella preparazione della prossima stagione di Domenica In, promettendo numerose novità. Tra poche settimane avrebbe dovuto raggiungere il marito Nicola Carraro a Santo Domingo, ma l’incidente all’occhio potrebbe posticipare il loro incontro.

Recentemente, su TV Sorrisi e Canzoni, Mara Venier aveva parlato del suo periodo fortunato, definendolo “Strapositivo e sereno per il lavoro in tv, per il ritorno al cinema e per la mia famiglia”. Questo momento felice è stato però turbato dall’infortunio, una disavventura che Mara sicuramente racconterà presto.