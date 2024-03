Barbara d'Urso torna in tv a Domenica In e parla del doloroso strappo con Mediaset: "È stato terribile"

Barbara d’Urso è tornata in tv per la prima volta dopo il burrascoso addio a Mediaset, consumatosi la scorsa estate in modo unilaterale, con l’azienda di Cologno Monzese che ha deciso di privarsi della conduttrice campana che per anni è stata una delle colonne portanti di Canale Cinque. Sulla questione ha deciso di rompere il silenzio sul piccolo schermo a Domenica In, lasciandosi intervistare dalla collega Mara Venier.

Barbara d’Urso a Domenica In: “Addio a Mediaset, che dolore”

“Manco da 9 mesi e un giorno – ha esordito la d’Urso a proposito della sua assenza dal mondo della tv -. Io ho iniziato proprio qua, il mio cuore è qua, il filo della Rai è rimasto qua, l’emozione della Rai dopo 22 anni… Ed è stato stato molto emozionante ritornare qui e penso che la vita ti sorprenda sempre”.

Spazio quindi alla fine dell’esperienza professionale a Mediaset, una ferita ancora aperta: “Io sto molto bene, sono serena, ho una famiglia stupenda. Ma ho ancora qui il dolore di quello che mi è accaduto, di come sono strappata da un altro luogo”.

Fonte foto: ANSA

“Sedici anni in diretta tutti i giorni – ha aggiunto -. Io ci sono sempre stata, anche durante il Covid. Tutti i giorni ero lì a tenere compagnia agli italiani, il modo in cui sono stata strappata, il 26 giugno alle 16.10, è stato terribile. Il dolore è ancora qua. Ma io non voglio fare la guerra”.

Nel corso della chiacchierata con Mara Venier non sono mancate risate e battute, con la padrona di casa di Domenica In che ha scimmiottato più volte il modo di salutare della collega, “col cuore”. La d’Urso è stata al gioco divertendosi e facendo della sana autoironia.

Il no comment su Vasco Rossi

Durante l’intervista non sono mancati gli aneddoti privati. Quando le sono state mostrate le immagini vintage di un’intervista a Vasco Rossi, con il quale si è mormorato che abbia avuto una love story, ha preferito soprassedere.

“Avete avuto una storia d’amore?”, ha chiesto la Venier a bruciapelo. “Credo sia il momento di mandare la pubblicità”, ha replicato ridendo la d’Urso, sviando volontariamente la domanda.

Barbara d’Urso: “Perché non posso parlare dei miei figli”

Quindi le parole sui figli Gian Mauro ed Emanuele, nati dalla relazione con il produttore Mauro Berardi. “Non sai quanto sono orgogliosa di loro – ha spiegato in lacrime l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque -. Io non posso parlare di loro, perché gliel’ho promesso”.

E ancora: “Gian Mauro mi ha detto: ‘Io rispetto il tuo lavoro, tu rispetta il mio’. Lui fa il chirurgo, fa i trapianti di fegato. Mi ha detto: ‘Ho studiato tanto, parlo nei congressi, sono arrivato da solo e non perché sono il figlio di Barbara d’Urso’”.

“Lui ha lavorato in Giappone e a New York, tiene conferenze in giro per il mondo. Poi è tornato in Italia a far nascere la figlia. Emanuele invece è un produttore. Mai ha chiesto un consiglio al padre. Hanno sempre voluto essere autonomi. Sono orgogliosa di loro, moltissimo”, ha concluso la conduttrice campana.